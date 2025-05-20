Как, уже?! Рижское колесо обозрения закрыто на техническое обслуживание
фото: LETA
Высота Рижского колеса обозрения составляет 65 метров.
В Латвии

Как, уже?! Рижское колесо обозрения закрыто на техническое обслуживание

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Рижское колесо обозрения Riga Rise будет закрыто до четверга, 22 мая, из-за планового технического обслуживания, сообщил член правления RPR Operators Дмитрий Успенский.

Дмитрий Успенский пояснил, что с понедельника проводится запланированное обслуживание колеса обозрения, которое включает как ежемесячные проверки, так и первую крупную сервисную инспекцию, необходимую каждой крупной установке после первых 200–300 часов работы. Это масштабное техническое обслуживание, которое выполняется специалистами по сборке из-за рубежa совместно с местной командой, добавил он.

Успенский также сообщил, что за последний месяц колесо обозрения посетили десятки тысяч человек — в основном жители Латвии. Доля туристов пока небольшая.

Колесо обозрения возобновит работу в обычном режиме в пятницу, 23 мая.

Как уже сообщалось, открывшееся 17 апреля этого года колесо обозрения предназначено для эксплуатации в любое время года, так как его кабины оснащены как системами кондиционирования, так и обогрева. Одновременно аттракцион может принять 240 пассажиров — по восемь человек в каждой из 30 кабинок. Одна поездка длится 15 минут.

17 апреля 2025 года открылось 65-метровое Рижское колесо обозрения Riga Rise.

Рижское колесо обозрения начало работу (17.04.2025)

17 апреля 2025 года открылось 65-метровое Рижское колесо обозрения Riga Rise.

Высота Рижского колеса обозрения составляет 65 метров.

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