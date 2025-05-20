Как, уже?! Рижское колесо обозрения закрыто на техническое обслуживание
Рижское колесо обозрения Riga Rise будет закрыто до четверга, 22 мая, из-за планового технического обслуживания, сообщил член правления RPR Operators Дмитрий Успенский.
Дмитрий Успенский пояснил, что с понедельника проводится запланированное обслуживание колеса обозрения, которое включает как ежемесячные проверки, так и первую крупную сервисную инспекцию, необходимую каждой крупной установке после первых 200–300 часов работы. Это масштабное техническое обслуживание, которое выполняется специалистами по сборке из-за рубежa совместно с местной командой, добавил он.
Успенский также сообщил, что за последний месяц колесо обозрения посетили десятки тысяч человек — в основном жители Латвии. Доля туристов пока небольшая.
Колесо обозрения возобновит работу в обычном режиме в пятницу, 23 мая.
Как уже сообщалось, открывшееся 17 апреля этого года колесо обозрения предназначено для эксплуатации в любое время года, так как его кабины оснащены как системами кондиционирования, так и обогрева. Одновременно аттракцион может принять 240 пассажиров — по восемь человек в каждой из 30 кабинок. Одна поездка длится 15 минут.
Рижское колесо обозрения начало работу (17.04.2025)
17 апреля 2025 года открылось 65-метровое Рижское колесо обозрения Riga Rise.
Высота Рижского колеса обозрения составляет 65 метров.