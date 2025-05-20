Как, уже?! Рижское колесо обозрения закрыто на техническое обслуживание

Как уже сообщалось, открывшееся 17 апреля этого года колесо обозрения предназначено для эксплуатации в любое время года, так как его кабины оснащены как системами кондиционирования, так и обогрева. Одновременно аттракцион может принять 240 пассажиров — по восемь человек в каждой из 30 кабинок. Одна поездка длится 15 минут.