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Латвия продолжает поддерживать украинцев: на новые выплаты уйдет почти 2 млн евро
Во вторник, 20 мая, на заседании правительства было принято решение о перераспределении 984 200 евро из государственного бюджета для обеспечения разовой выплаты пособия на начало трудовой деятельности или самозанятости 1330 гражданским жителям Украины. Общий объем финансирования на 2025 год составит 1 950 480 евро.
Для содействия интеграции украинцев в рынок труда в Латвии уже с 7 марта 2022 года действует пособие на начало трудовой деятельности, а с 3 октября 2022 года — пособие на начало самозанятости. Такой вид поддержки выплачивается один раз, на основании заявления лица. Подать заявление необходимо в течение месяца с момента начала трудовых правоотношений. Размер пособия составляет одну минимальную месячную зарплату в стране (740 евро) и не облагается подоходным налогом.
На данный момент:
- 17 180 украинцев уже получили пособие по трудоустройству,
- 637 человек — пособие на самозанятость.
Согласно закону о поддержке гражданских жителей Украины, меры поддержки преимущественно финансируются из государственного бюджета.