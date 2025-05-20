Латвия продолжает поддерживать украинцев: на новые выплаты уйдет почти 2 млн евро

Для содействия интеграции украинцев в рынок труда в Латвии уже с 7 марта 2022 года действует пособие на начало трудовой деятельности, а с 3 октября 2022 года — пособие на начало самозанятости. Такой вид поддержки выплачивается один раз, на основании заявления лица. Подать заявление необходимо в течение месяца с момента начала трудовых правоотношений. Размер пособия составляет одну минимальную месячную зарплату в стране (740 евро) и не облагается подоходным налогом.