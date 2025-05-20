Амалия пропала 15 лет назад, но мама до сих пор ждет ее дома: "Она очень нас любит"
В ноябре 2010 года в Туапсе (Россия) при загадочных обстоятельствах исчезла 21-летняя Амалия Корабельникова. До сих пор нет никаких вестей о том, где она может находиться и что с ней произошло. Тем не менее, ее мать продолжает верить, что дочь жива.
В тот вечер Амалия поужинала с родителями, а затем села в свою машину и отправилась на встречу с подругами. Позже она развезла всех по домам. А потом маме позвонила обеспокоенная подруга, которую Амалия подвозила последней, и спросила, вернулась ли девушка домой. Мать стала звонить дочери, вызов шел, но никто не отвечал, в вскоре ее телефон оказался отключен. Родители вышли на улицу, чтобы поискать машину, но ее нигде не было. На одном из поворотов они заметили большой мусорный контейнер. «Похоже, ей перекрыли дорогу, — вспоминает мать. — Муж заметил рядом битое стекло. Он сразу сказал, что это от нашей машины». Об этом она рассказала журналистке и автору YouTube-канала Елене Погребижской.
Заявление о пропаже приняли незамедлительно — в городе как раз тогда действовал маньяк Павел Базанов, уже убивший двух несовершеннолетних девушек. Хотя преступления Базанова потрясли город, Елена уверена, что ее дочь не стала его жертвой. Она подозревает бывшего бойфренда Амалии — Василия. Он когда-то занимался боксом, имел криминальное прошлое и был старше Амалии на десять лет. Родители были против этих отношений, которые Амалия начала совсем в юном возрасте - ей было 16, ему 26, но не смогли разлучить дочь с этим мужчиной.
Роман длился несколько лет, но в какой-то момент Амалия резко прекратила с ним контакт. Однако Василий продолжал следить за ней. По словам близких, перед исчезновением девушка была напряженной, боялась оставаться одна, всегда запирала двери в машине. Подруги вспоминают, что Амалия чувствовала приближение беды.
Позже машину девушки нашли — окна были разбиты, но внутри не было ни крови, ни следов борьбы, только странные отпечатки от резиновых перчаток. «Когда машину вернули, муж осмотрел ее и нашел обломок красного ногтя. У Амалии были красные ногти. Полагаю, она пыталась сопротивляться», — говорит мать. Через восемь дней после исчезновения на окраине Туапсе нашли одежду Амалии со следами крови. Подозрения снова пали на Василия, но доказательств было недостаточно, и его отпустили.
Родители пережили много — им звонили шантажисты, пытались напугать. «Однажды позвонил кто-то с ужасающим голосом. Женщина шептала: "Мама, это я"… Понимаю, что это не моя дочь, но от этого не легче», — делится Елена. Она верит, что Амалия может быть жива, возможно, она страдает от амнезии или ей угрожают. «Может, она боится, что если появится, пострадает семья. Она очень нас любит и могла решить просто молчать», — размышляет мать.
Елена по-прежнему ждет дочь дома: «Если кто-то знает, где Амалия — пожалуйста, прошу вас, дайте знать. Позвоните анонимно, оставьте записку, любую весточку. Помогите ей вернуться домой. Я вас молю, будьте милосердны».