Амалия пропала 15 лет назад, но мама до сих пор ждет ее дома: "Она очень нас любит"

В тот вечер Амалия поужинала с родителями, а затем села в свою машину и отправилась на встречу с подругами. Позже она развезла всех по домам. А потом маме позвонила обеспокоенная подруга, которую Амалия подвозила последней, и спросила, вернулась ли девушка домой. Мать стала звонить дочери, вызов шел, но никто не отвечал, в вскоре ее телефон оказался отключен. Родители вышли на улицу, чтобы поискать машину, но ее нигде не было. На одном из поворотов они заметили большой мусорный контейнер. «Похоже, ей перекрыли дорогу, — вспоминает мать. — Муж заметил рядом битое стекло. Он сразу сказал, что это от нашей машины». Об этом она рассказала журналистке и автору YouTube-канала Елене Погребижской.