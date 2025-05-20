Жители Риги могут столкнуться с более высокими счетами за отопление следующей зимой
В следующем отопительном сезоне тарифы на теплоснабжение в Риге могут повыситься из-за роста цен на энергоресурсы. Предприятие Rīgas siltums уже закупило большую часть необходимого газа, но его стоимость выше, чем в прошлом году.
В следующем отопительном сезоне в Риге могут быть повышены тарифы на теплоснабжение, заявил в интервью Латвийскому радио председатель правления предприятия Rīgas siltums Илварс Петерсонс. Он рассказал, что в настоящее время предприятие закупает энергоресурсы на следующий сезон - уже закуплено около двух третей необходимого газа, и его цена выше, чем в прошлом году, поэтому можно ожидать повышения тарифов на отопление.
Задолженности клиентов перед Rīgas siltums в конце отопительного сезона составили 8 млн евро, и в основном это долги частных домохозяйств.
С учетом прохладной весны этот отопительный сезон может стать самым долгим в истории предприятия. В этом сезоне отопление обеспечивалось 222 дня, что лишь немного меньше рекорда - 225 дней за сезон.
Как сообщалось, оборот концерна Rīgas siltums в финансовом году с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года составил 442,014 млн евро, прибыль - 8,652 млн евро. Оборот самого предприятия составил 442 млн евро, прибыль - 1,84 млн евро.