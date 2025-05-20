Жители Риги могут столкнуться с более высокими счетами за отопление следующей зимой

В следующем отопительном сезоне в Риге могут быть повышены тарифы на теплоснабжение, заявил в интервью Латвийскому радио председатель правления предприятия Rīgas siltums Илварс Петерсонс. Он рассказал, что в настоящее время предприятие закупает энергоресурсы на следующий сезон - уже закуплено около двух третей необходимого газа, и его цена выше, чем в прошлом году, поэтому можно ожидать повышения тарифов на отопление.