Из списков кандидатов на муниципальные выборы исключены 48 человек

Как сообщалось ранее, четыре кандидата исключены из партийных списков в Саулкрастском самоуправлении, по три кандидата - в Даугавпилсе, Огре, Риге и Салдусском самоуправлении. Если в конце апреля в 18 самоуправлениях не было исключенных из списков кандидатов, то теперь исключенных кандидатов нет в 15 самоуправлениях.