Из списков кандидатов на муниципальные выборы исключены 48 человек
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), из списков кандидатов на муниципальных выборах исключены 48 человек.
На момент окончания подачи списков кандидатов на 731 место депутатов местных самоуправлений претендовали 5975 кандидатов, а теперь их число сократилось до 5927.
Как сообщалось ранее, четыре кандидата исключены из партийных списков в Саулкрастском самоуправлении, по три кандидата - в Даугавпилсе, Огре, Риге и Салдусском самоуправлении. Если в конце апреля в 18 самоуправлениях не было исключенных из списков кандидатов, то теперь исключенных кандидатов нет в 15 самоуправлениях.
Помимо двух кандидатов, о которых уже сообщалось, два кандидата были исключены из избирательных списков в Сигулдском самоуправлении и по одному - в Краславском и Ливанском самоуправлениях. Например, в Лиепае третий номер партии "Латвия на первом месте" Александр Валюмс был исключен из списка из-за неправильного указания рода занятий.
В ЦИК пояснили, что не собирают информацию об исключенных кандидатах.