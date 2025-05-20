Пожертвовав своей экономикой, Латвия внесла хорошую лепту в дело борьбы с глобальным потеплением
В четвертом квартале 2024 года выбросы парниковых газов в экономике ЕС составили 897 миллионов тонн CO₂-эквивалента, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (878 млн тонн CO₂-эквивалента). За тот же период валовой внутренний продукт (ВВП) ЕС вырос на 1,5%.
Как сообщает Eurostat, наибольший вклад в рост выбросов внесли два сектора экономики: домохозяйства — увеличение на 5,2%, а также снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом — увеличение на 4,6%.
Тем не менее, в шести странах ЕС в четвертом квартале 2024 года по сравнению с тем же кварталом 2023 года были зафиксированы снижения выбросов парниковых газов. Наибольшее сокращение показали: Эстония (−11,3%), Финляндия (−6,1%), Швеция (−2,3%).
Из вышеназванных шести стран четыре - Эстония, Финляндия, Швеция и Люксембург — сумели сократить выбросы, при этом обеспечив рост экономики. Но этого не удалось Латвии и Австрии — в данных государствах одновременно зафиксировано сокращение выбросов и снижение ВВП.
В этом году по прогнозам Еврокомиссии рост ВВП у Латвии будет крохотный - 0,5%. То есть, у нас опять есть шанс помочь улучшить климат страдающим от жары южным странам.