Цены растут - кошельки худеют: Латвия в числе лидеров по инфляции в ЕС

В Латвии месячная инфляция составила 1,1%. В целом рост цен был зафиксирован в 24 странах ЕС, при этом самая высокая инфляция была на Мальте (+3,2%), а дефляция была зафиксирована в Чехии (-0,1%), Бельгии (-0,7%) и Болгарии (-1,2%). В Литве, Румынии, Финляндии и Швеции потребительские цены выросли за месяц на 0,2%, в Эстонии - на 1,2%.