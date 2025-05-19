В Даугаве найден утонувший Янис Гайлитис, которого всем миром искали почти 3 недели

Ранее в интервью сестра жены Яниса, Лаума Спрога-Янковича, подробно рассказала о ходе поисков: «В минувшие выходные и праздничные дни было 84 человека, активно участвующих в поисках — как на воде, так и вдоль берегов Даугавы. Мы использовали дроны, эхолоты и лодки. Провели реконструкцию происшествия. Нам очень помогает Виестурс, живущий у берега Даугавы, который раньше участвовал в спасательных операциях и, кстати, спас одного из находившихся в лодке. Он — сильный, опытный человек, который бросился на помощь на гребной лодке. Также выживший Игорь помог нам восстановить ход событий. Мы поняли, что изначально поиски велись в неправильном месте — лодка перевернулась и дрейфовала дальше. Все это мы выяснили самостоятельно — опросили спасателя, провели расчеты, измерения и передали информацию спасательным службам. Для них это была абсолютно новая информация», — рассказывает Лаума.