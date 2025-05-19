В Даугаве найден утонувший Янис Гайлитис, которого всем миром искали почти 3 недели
В понедельник, 19 мая, после более чем двух недель поисков, наконец был найден утонувший в Даугаве Янис Гайлитис. Это подтвердила сестра жены Яниса Лаума Спрога-Янковича. Она также искренне поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках.
Янис пропал 1 мая в районе Румбула, когда в Даугаве перевернулась лодка с тремя людьми. Семья через социальные сети просила неравнодушных о помощи в поисках Яниса.
Ранее в интервью сестра жены Яниса, Лаума Спрога-Янковича, подробно рассказала о ходе поисков: «В минувшие выходные и праздничные дни было 84 человека, активно участвующих в поисках — как на воде, так и вдоль берегов Даугавы. Мы использовали дроны, эхолоты и лодки. Провели реконструкцию происшествия. Нам очень помогает Виестурс, живущий у берега Даугавы, который раньше участвовал в спасательных операциях и, кстати, спас одного из находившихся в лодке. Он — сильный, опытный человек, который бросился на помощь на гребной лодке. Также выживший Игорь помог нам восстановить ход событий. Мы поняли, что изначально поиски велись в неправильном месте — лодка перевернулась и дрейфовала дальше. Все это мы выяснили самостоятельно — опросили спасателя, провели расчеты, измерения и передали информацию спасательным службам. Для них это была абсолютно новая информация», — рассказывает Лаума.
Женщина отметила, что после ее эмоционального поста в соцсетях, где она отметила ответственные учреждения, помощь стала активнее. «Параллельно мы привлекали добровольцев — как с дронами, так и для поиска на воде и вдоль берегов. У нас есть девушка, которая координирует маршруты по участкам, чтобы покрыть всю территорию вплоть до впадения Даугавы в море».
Лаума призналась, что со временем помощь сократилась: «Работа у людей началась снова, стало сложно найти время, поэтому нам очень не хватает людей. Нужны как те, кто может идти вдоль берега, так и лодки, гидроциклы, даже доски SUP — ведь есть участки, куда иначе не добраться. Есть также закрытые территории, куда нас не пускают, но надеемся, что они должным образом контролируются. Где-то нас впускают, где-то прогоняют, но мы делаем все, что в наших силах».
Лаума также выразила большую благодарность СМИ: «Огромное спасибо, что вы информируете — даже один человек, пришедший на поиски, или любая помощь — это бесценно!»