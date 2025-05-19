Позаботьтесь о здоровье! В Даугавпилсе можно бесплатно пройти тест на гепатит С
С сегодняшнего дня до 23 мая в Даугавпилсской региональной больнице можно будет бесплатно пройти экспресс-тест на гепатит С. Гепатит С зачастую протекает бессимптомно, особенно на ранних стадиях, из-за чего человек может даже не подозревать об инфекции.
В указанный период каждый желающий сможет пройти бесплатное экспресс-тестирование на гепатит С в процедурном кабинете Центра поликлиники Даугавпилсской региональной больницы (2-й этаж). Руководитель больницы Инта Вайводе подчеркивает, что своевременная диагностика и лечение особенно важны при гепатите С. В Латвии лечение этого заболевания оплачивается государством и дает почти 100% шанс на излечение, поэтому она призывает всех воспользоваться возможностью и проверить свое здоровье.
Гепатит С зачастую протекает бессимптомно, особенно на ранних стадиях, из-за чего человек может даже не подозревать об инфекции. Однако важно обнаружить заболевание как можно раньше, поскольку без лечения оно может привести к серьезным повреждениям печени — таким как цирроз и рак, которые могут быть опасны для жизни. «Зная свой статус, человек может принять меры предосторожности, чтобы не заразить других — особенно близких и половых партнеров», — объясняет президент Латвийской ассоциации инфектологов и гепатологов Индра Зелтиня.
Экспресс-тест на гепатит С — это быстрый способ определить наличие антител к вирусу в крови. Положительный результат означает наличие антител, но не обязательно наличие активной инфекции. В таком случае жителям рекомендуется обратиться к своему семейному врачу или инфектологу, чтобы получить направление на государственный РНК-тест на гепатит С, который можно бесплатно сдать в любой лаборатории Латвии по направлению врача. После сдачи РНК-теста и повторной консультации с врачом будут оценены результаты и предоставлены дальнейшие рекомендации. Если наличие активной инфекции подтвердится, инфектолог оценит состояние здоровья пациента, составит план лечения и обеспечит необходимую медицинскую помощь.
Инициатива проходит в рамках Европейской недели тестирования, в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией инфектологов и гепатологов. Европейская неделя тестирования была введена в 2013 году и проводится дважды в год — весной и осенью.