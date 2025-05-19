Позаботьтесь о здоровье! В Даугавпилсе можно бесплатно пройти тест на гепатит С

Гепатит С зачастую протекает бессимптомно, особенно на ранних стадиях, из-за чего человек может даже не подозревать об инфекции. Однако важно обнаружить заболевание как можно раньше, поскольку без лечения оно может привести к серьезным повреждениям печени — таким как цирроз и рак, которые могут быть опасны для жизни. «Зная свой статус, человек может принять меры предосторожности, чтобы не заразить других — особенно близких и половых партнеров», — объясняет президент Латвийской ассоциации инфектологов и гепатологов Индра Зелтиня.