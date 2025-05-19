Подписи есть, решения нет: как Сейм игнорирует инициативы с Manabalss.lv

Последний раз вопрос о лишении депутатов права воздерживаться при голосованиях обсуждался в юридической комиссии в январе этого года, но как поправки к Регламенту Сейма, а не как гражданская инициатива. С содержательной точки зрения это ничего не меняет, однако это означает, что тот факт, что когда-то была подана подобная гражданская инициатива, полностью забыт. Руководитель юридической комиссии Андрей Юдин отмечает, что в подкомиссии под его руководством этот вопрос обсуждался в контексте Регламента Сейма, и предложение не получило поддержки. Таким образом, инициатива, по сути, была отклонена и Сеймом этого созыва. На данный момент никто не говорит авторам инициативы прямо, что коллективное заявление, застрявшее в Сейме на долгие годы, фактически отклонено, и это вредит диалогу между депутатами и обществом, указывает руководитель платформы Manabalss.lv Имантс Брейдакс.