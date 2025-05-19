Подписи есть, решения нет: как Сейм игнорирует инициативы с Manabalss.lv
Некоторые коллективные инициативы, за которые на портале Manabalss.lv подписались более 10 000 человек, застряли в коридорах Сейма на долгие годы.
Самая "старая" инициатива, которая формально все еще рассматривается, находится в этой стадии с 2016 года, сообщила передача Латвийского телевидения "de facto".
За все эти годы она не была ни отклонена, ни реализована. Инициатива предусматривает лишение депутатов права воздерживаться при голосованиях. Комиссия по мандатам рассмотрела ее в 2017 году, постановив передать на оценку юридической комиссии. В Сейме 12-го созыва инициатива не была поддержана, а позже отдельные депутаты предлагали внести такие же изменения в Регламент Сейма, однако в парламенте 13-го созыва поправки тоже не были приняты.
Последний раз вопрос о лишении депутатов права воздерживаться при голосованиях обсуждался в юридической комиссии в январе этого года, но как поправки к Регламенту Сейма, а не как гражданская инициатива. С содержательной точки зрения это ничего не меняет, однако это означает, что тот факт, что когда-то была подана подобная гражданская инициатива, полностью забыт. Руководитель юридической комиссии Андрей Юдин отмечает, что в подкомиссии под его руководством этот вопрос обсуждался в контексте Регламента Сейма, и предложение не получило поддержки. Таким образом, инициатива, по сути, была отклонена и Сеймом этого созыва. На данный момент никто не говорит авторам инициативы прямо, что коллективное заявление, застрявшее в Сейме на долгие годы, фактически отклонено, и это вредит диалогу между депутатами и обществом, указывает руководитель платформы Manabalss.lv Имантс Брейдакс.