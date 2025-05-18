Все в разъездах: несколько министров, премьер и президент Латвии покидают страну
На этой неделе пятеро министров латвийского правительства, а также президент будут находиться в командировках за пределами Латвии. Премьер-министр отправляется в отпуск.
Премьер-министр Эвика Силиня с 19 по 25 мая будет в отпуске. В этот период ее обязанности будет исполнять министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис со вторника, 20 мая, по четверг, 22 мая, будет в командировке в Бельгии. Его обязанности в это время также возьмет на себя Либиня-Эгнере. В Бельгию 20 мая также отправится министр иностранных дел Байба Браже, ее командировка продлится до среды, 21 мая. В ее отсутствие обязанности главы МИД будет исполнять министр климата и энергетики Каспар Мелнис.
Министр обороны Андрис Спрудс будет в Бельгии с 19 по 21 мая. В это время его обязанности возложены на министра сообщений Атиса Швинку. С 22 по 23 мая Спрудс посетит Эстонию — и в эти дни его функции также будет выполнять Швинка.
Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня с 19 по 21 мая будет в командировке в Польше. Ее обязанности в этот период будет исполнять министр культуры Агнесе Лаце.
Министр финансов Арвил Ашераденс 22 и 23 мая будет в Ирландии, а 24 и 25 мая у него запланирован отпуск. В эти дни его обязанности возьмет на себя министр образования и науки Даце Мелбарде.
С 17 по 21 мая за пределами Латвии также будет находиться президент страны Эдгар Ринкевич, который посетит японские города Токио и Осака. В его отсутствие функции президента будет исполнять председатель Сейма Дайга Миериня.