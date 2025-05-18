Все в разъездах: несколько министров, премьер и президент Латвии покидают страну

Министр внутренних дел Рихард Козловскис со вторника, 20 мая, по четверг, 22 мая, будет в командировке в Бельгии. Его обязанности в это время также возьмет на себя Либиня-Эгнере. В Бельгию 20 мая также отправится министр иностранных дел Байба Браже, ее командировка продлится до среды, 21 мая. В ее отсутствие обязанности главы МИД будет исполнять министр климата и энергетики Каспар Мелнис.