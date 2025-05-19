Нет повести печальнее на свете: латвийские пенсионеры рассказали, почему им приходится возвращаться на работу
В 2023 году во всех странах Европейского союза была собрана информация о видах получаемых пенсий и участии пенсионеров в рынке труда после выхода на пенсию.
Как сообщает ЦСУ Латвии, исследовался процесс перехода от трудовой деятельности к пенсионному возрасту, с особым вниманием к ситуации пенсионеров и причинам, по которым они продолжают или не продолжают работать.
Собранные данные показывают, что в 2023 году в Латвии из 298 200 пенсионеров в возрасте от 50 до 74 лет были трудоустроены 85 500 человек. Почти половина — 47,9% опрошенных в этой возрастной группе — указали финансовую необходимость как основную причину продолжения работы. Еще 26,6% отметили желание быть экономически активными или любовь к своей работе. Каждый десятый назвал стремление продолжать социальную жизнь (11,9%) и финансовую выгоду от работы (10,3%) как важные мотивы.
ЦСУ также указывает, что данные опроса выявляют случаи, когда пенсионеры после получения пенсии сначала прекращают участие в рынке труда, но позднее по разным причинам возвращаются к работе. В 2023 году 7,8% пенсионеров после выхода на пенсию в какой-то момент вновь начали трудовую деятельность. В то же время 42% пенсионеров завершили участие в рынке труда и больше к нему не возвращались.
Среди опрошенных, которые приняли решение не продолжать работать после выхода на пенсию, 66,8% назвали причиной достижение установленного пенсионного возраста, а 12,8% — проблемы со здоровьем.
Ранее мы писали, что хотя большинство европейцев, достигнув установленного государством пенсионного возраста, отправляются на заслуженный отдых, в Латвии 44,2% людей в возрасте до 74 лет, получающих пенсию, продолжают работать — это второй по величине показатель в Европейском союзе.