Нет повести печальнее на свете: латвийские пенсионеры рассказали, почему им приходится возвращаться на работу

Собранные данные показывают, что в 2023 году в Латвии из 298 200 пенсионеров в возрасте от 50 до 74 лет были трудоустроены 85 500 человек. Почти половина — 47,9% опрошенных в этой возрастной группе — указали финансовую необходимость как основную причину продолжения работы. Еще 26,6% отметили желание быть экономически активными или любовь к своей работе. Каждый десятый назвал стремление продолжать социальную жизнь (11,9%) и финансовую выгоду от работы (10,3%) как важные мотивы.