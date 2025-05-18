Погода не радует участников Рижского марафона

Сегодня пройдет Рижский марафон, соревнования состоятся на четырех дистанциях:

- В 7:00 - полумарафон для приглашенных элитных спортсменов, а в 7:05 - забег марафонской дистанции.

- В 9:00 - полумарафон для остальных участников.

- В 12:30 - забег на 10 километров.

- В 14:30 и 15:30 - соревнования на дистанции 5,7 километров.

