Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Погода не радует участников Рижского марафона
Прогноз погоды для участников Рижского марафона: ожидается облачность и дождь, согласно прогнозам синоптиков.
Днем в стране сохранится облачная и дождливая погода, на юге будет идти продолжительный дождь. Ветер будет слабым или умеренным, северо-восточного и северного направления. Температура воздуха поднимется до +10...+15°C.
В Риге будет облачно, местами дождь. Ветер северо-восточный и северный, слабый или умеренный. Максимальная температура воздуха составит +12...+14°C.
Сегодня пройдет Рижский марафон, соревнования состоятся на четырех дистанциях:
- В 7:00 - полумарафон для приглашенных элитных спортсменов, а в 7:05 - забег марафонской дистанции.
- В 9:00 - полумарафон для остальных участников.
- В 12:30 - забег на 10 километров.
- В 14:30 и 15:30 - соревнования на дистанции 5,7 километров.