В Финляндии столкнулись и упали два летевших из Эстонии вертолета - погибли 5 человек

Сообщение об инциденте поступило после полудня, спасатели уже обнаружили упавшие вертолеты, но сведений о жертвах катастрофы, а также о причинах столкновения пока нет, пишет сетевое издание "Хельсингин Саномат". Силы обороны Финляндии сообщили, что речь не идет о военной технике, никак не связанной ни с ВВС, ни с сухопутными войсками, ни с зарубежными гостями.