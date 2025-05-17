В Финляндии столкнулись и упали два летевших из Эстонии вертолета - погибли 5 человек
Два вертолета столкнулись в субботу днем в области Сатакунта на западе Финляндии, в результате чего погибли все пять находившиеся в них человек. Оба вертолета вылетели из Таллина и до столкновения летели параллельным курсом на высоте около 300 метров.
МИД Эстонии подтвердил, что в результате столкновения самолетов выживших нет.
Один из вертолетов — зарегистрированный в Австрии "Робинзон Р-44 Равен" и другой — вертолет, зарегистрированный в Эстонии, его тип пока устанавливается. Они направлялись к финскому аэродрому Эура, близ которого в 12:30 произошло их столкновение. Вертолеты потерпели крушение в лесистой местности на расстоянии примерно 100 метров друг от друга.
Сообщение об инциденте поступило после полудня, спасатели уже обнаружили упавшие вертолеты, но сведений о жертвах катастрофы, а также о причинах столкновения пока нет, пишет сетевое издание "Хельсингин Саномат". Силы обороны Финляндии сообщили, что речь не идет о военной технике, никак не связанной ни с ВВС, ни с сухопутными войсками, ни с зарубежными гостями.
En sano, että kyseessä olisi juuri nämä kaksi helikopteria, mutta aika ja paikka osuvat yksi yhteen. Molemmat helikopterit olivat lähteneet Tallinnasta. https://t.co/ZxIiIwhJNV pic.twitter.com/d3txWdDSNd— Jani Luoto (@luotoja) May 17, 2025
Газета Ilta-Sanomat сообщает, что связалась с представителем эстонской компании, на которую был зарегистрирован один из вертолетов. Представитель рассказал, что его брат управлял одним из вертолетов, попавших в аварию. По его словам, на борту двух вертолетов находились пять человек: в одном – двое, в другом – трое.
Министерство иностранных дел Эстонии о происшествии уже информировано, поддерживается постоянная связь с финским МИД и с полицией Финляндии. МИД Эстонии передаст уточненную информацию, когда прояснятся подробности катастрофы.