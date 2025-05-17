"За это можно получить штраф!" Почему временной билет нужно повторно регистрировать при пересадке в другой транспорт
В передаче TV24 "Uz līnijas" представительница Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане объяснила, почему пассажиры обязаны повторно регистрировать билет при пересадке на другой вид общественного транспорта в рамках действия временного билета.
«За это можно получить штраф!» — подчеркнула она.
По словам Барташевичи-Фелдмане, причин несколько: «Во-первых, с юридической точки зрения — нормативные акты требуют, чтобы перевозчик учитывал каждого пассажира. Поэтому даже если человек пересаживается в течение действия одного и того же временного билета, его поездка должна быть зафиксирована повторно».
Она отметила, что это правило касается не только платных, но и бесплатных поездок, например, для школьников. Бесплатная поездка считается действительной только при регистрации. Это также важно для точного учета пассажиропотока — информации о том, где и сколько людей пользуются транспортом, что помогает при планировании и оптимизации маршрутов.
Если билет не зарегистрирован повторно, пассажиру может быть выписан штраф. «Разумеется, если у человека есть билет, но он не зарегистрирован, штраф значительно ниже, чем в случае полного отсутствия билета», — пояснила она.
В завершение Барташевича-Фелдмане напомнила: «Это требование — не прихоть перевозчика, а важная часть системы, которая помогает нам лучше понимать потоки пассажиров и обеспечивать эффективную работу общественного транспорта».