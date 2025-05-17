"За это можно получить штраф!" Почему временной билет нужно повторно регистрировать при пересадке в другой транспорт

Она отметила, что это правило касается не только платных, но и бесплатных поездок, например, для школьников. Бесплатная поездка считается действительной только при регистрации. Это также важно для точного учета пассажиропотока — информации о том, где и сколько людей пользуются транспортом, что помогает при планировании и оптимизации маршрутов.