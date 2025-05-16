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Вчера 12:48
В ЕС нашлось государство, где более половины населения не хочет защищать свою страну. А сколько таких в Латвии?
Словакия показала самый низкий уровень готовности защищать свою страну в случае нападения среди стран Центральной и Восточной Европы. В Латвии патриотизма побольше.
Согласно новому опросу, проведенному аналитическим центром Globsec, лишь 49% словаков заявили, что взялись бы за оружие, тогда как в Чехии этот показатель составил 81%, а в Польше — 84%. Об этом пишет Euractive.
Опрос также показал, что, несмотря на наличие пророссийского правительства, большинство словаков остаются ярко выраженными сторонниками Евросоюза: 75% опрошенных проголосовали бы за то, чтобы Словакия осталась в ЕС — немного больше, чем в Чехии, где так поступили бы 72%.
Что касается Латвии, то защищать свое государство готовы 67% ее граждан. Этот показатель сильно уступает польскому, однако, превышает те, что получены в Эстонии и Литве. В Эстонии 63% населения готовы сложить голову за родную страну, а в Литве - только 60%.