В ЕС нашлось государство, где более половины населения не хочет защищать свою страну. А сколько таких в Латвии?

Опрос также показал, что, несмотря на наличие пророссийского правительства, большинство словаков остаются ярко выраженными сторонниками Евросоюза: 75% опрошенных проголосовали бы за то, чтобы Словакия осталась в ЕС — немного больше, чем в Чехии, где так поступили бы 72%.