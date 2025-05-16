Знаменитая Елена Прокопчук пробежит свой первый и последний Рижский марафон
Вы не поверите, но самая титулованная латвийская бегунья на длинные дистанции Елена Прокопчук до сих пор ни разу не пробегала марафонскую дистанцию именно на Рижском марафоне! Но в воскресенье, 18 мая, она выйдет на старт вместе с тысячами других бегунов.
48-летняя мать двоих детей за время своей карьеры заставила весь мир говорить о Латвии как о великой марафонской державе. В 2005 году Прокопчук установила рекорд Латвии на марафоне в Осаке, который до сих пор не побит. Позже она дважды сенсационно побеждала на престижном Нью-Йоркском марафоне, а также показывала высокие результаты в полумарафоне и забеге на 10 километров. После рождения второго ребенка здоровье и воспитание детей помешали Елене продолжать профессиональную спортивную карьеру, и она занялась подготовкой молодых спортсменов.
Но теперь в честь 35-летнего юбилея Рижского марафона Елена Прокопчук в последний раз выйдет на старт в элитной категории, чтобы пробежать марафонскую дистанцию в Риге! Причем это будет ее первый марафон именно в рамках Рижского марафона — ранее она участвовала только в полумарафоне и пятикилометровом забеге, используя их как этап подготовки к другим стартам.
Как сообщает журнал Kas Jauns, в серии юбилейных историй, подготовленных организаторами Rimi Rīgas maratons, в разговоре с руководителем команды организаторов Айгаром Нордом Прокопчук призналась, что бег по улицам Риги для нее — это одновременно и большой вызов, и большая ответственность. Сейчас она серьезно готовилась к забегу, тренируясь не менее пяти раз в неделю. «Я испытываю огромное удовольствие и гордость за то, что у нас в Латвии, в Риге, есть такое прекрасное мероприятие высокого уровня, как Рижский марафон Rimi. Я бегала в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Лондоне, и, если сравнивать, мы на уровне! — подчеркнула Прокопчук, добавив, что до сих пор не пробегала классическую дистанцию именно на Рижском марафоне. — Это большой вызов. Когда мне предложили эту возможность, я не могла сразу ответить: да, я побегу! Долго думала. Сейчас я не ставлю перед собой спортивную цель — быть в идеальной форме и строго соблюдать режим. Я бегу для удовольствия — почему бы и нет?»