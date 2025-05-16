Знаменитая Елена Прокопчук пробежит свой первый и последний Рижский марафон

Как сообщает журнал Kas Jauns, в серии юбилейных историй, подготовленных организаторами Rimi Rīgas maratons, в разговоре с руководителем команды организаторов Айгаром Нордом Прокопчук призналась, что бег по улицам Риги для нее — это одновременно и большой вызов, и большая ответственность. Сейчас она серьезно готовилась к забегу, тренируясь не менее пяти раз в неделю. «Я испытываю огромное удовольствие и гордость за то, что у нас в Латвии, в Риге, есть такое прекрасное мероприятие высокого уровня, как Рижский марафон Rimi. Я бегала в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Лондоне, и, если сравнивать, мы на уровне! — подчеркнула Прокопчук, добавив, что до сих пор не пробегала классическую дистанцию именно на Рижском марафоне. — Это большой вызов. Когда мне предложили эту возможность, я не могла сразу ответить: да, я побегу! Долго думала. Сейчас я не ставлю перед собой спортивную цель — быть в идеальной форме и строго соблюдать режим. Я бегу для удовольствия — почему бы и нет?»