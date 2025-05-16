Минимальная зарплата в Латвии: что скрывается за официальной цифрой?

Например, в 2023 году минимальная заработная плата в 620 евро фактически обходилась работодателю в 766,62 евро, в 2024 году уже в 865,49 евро, а в 2025 году 740 евро - это фактически 914,93 евро. Данные показывают, что расходы работодателя (налоги и пошлина) сверх минимальной заработной платы, установленной государством, стали в 2023 году на 146,62 евро больше, в 2024 году - на 165,49 евро больше, а в 2025 году - на 174,93 евро больше. Что является фактором такого увеличения расходов на минимальную заработную плату? Формула расчета устанавливается государством, поскольку работодатель в Латвии должен платить обязательные взносы государственного социального страхования в размере 23,59%, к которым добавляется госпошлина на риск предпринимательства в размере 0,36 евро в месяц. Можно задаться вопросом, не влечет ли минимальная заработная плата дополнительные расходы для работодателей и в других странах. Да, но между государствами ЕС тут есть довольно большие различия. Об этом свидетельствует исследование BDO Latvija о размере расходов работодателя по отношению к минимальной заработной плате, установленной в стране. "Почти в каждой стране работодателям приходится считаться с дополнительными расходами, чтобы выполнять требования по минимальной заработной плате", - говорит партнер BDO Latvija Виестурс Бриежкалнс.