YouTube при помощи ИИ начнет вставлять рекламу в самый интересный момент роликов

Peak Points основан на концепции эмоционального таргетинга, когда реклама подстраивается под настроение зрителя. Исследования показывают, что люди лучше запоминают рекламу, увиденную в моменты сильных эмоций. Технология анализирует видеофрагменты, транскрипты и поведенческие данные, чтобы выявить моменты, когда зрители наиболее погружены в контент. Это позволяет размещать рекламу в точках максимального внимания, что, по мнению YouTube, увеличивает ее эффективность и запоминаемость.