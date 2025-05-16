YouTube при помощи ИИ начнет вставлять рекламу в самый интересный момент роликов
YouTube представил новый формат рекламы Peak Points, который использует искусственный интеллект Gemini для анализа видео и определения сцен с наибольшим вовлечением зрителей.
Как только такой момент заканчивается — будь то кульминация сюжета, эмоциональный эпизод или напряженная сцена — пользователю показывают рекламное объявление.
Peak Points основан на концепции эмоционального таргетинга, когда реклама подстраивается под настроение зрителя. Исследования показывают, что люди лучше запоминают рекламу, увиденную в моменты сильных эмоций. Технология анализирует видеофрагменты, транскрипты и поведенческие данные, чтобы выявить моменты, когда зрители наиболее погружены в контент. Это позволяет размещать рекламу в точках максимального внимания, что, по мнению YouTube, увеличивает ее эффективность и запоминаемость.
Несмотря на потенциальные выгоды для рекламодателей, новый формат может вызвать недовольство пользователей. Резкое появление рекламы после напряженного момента может разрушить атмосферу видео и снизить удовольствие от просмотра. Пока неизвестно, можно ли будет отключать или пропускать такие объявления, как обычную рекламу.
YouTube продолжает искать способы повысить эффективность рекламы, но остается вопрос: готовы ли зрители к таким изменениям?