В пакоматах Omniva кто-то незаконно разместил политическую агитацию партии "Латвия на первом месте"
Omniva сообщает, что в среду, 14 мая, в одном из пакоматов компании было зафиксировано незаконное размещение агитационных материалов политического характера.
Несколько человек, в том числе один в футболке с символикой партии, через щели дверей положили в ячейки листовки с призывом голосовать за партию «Латвия на первом месте». Компания подчеркивает, что данные материалы были размещены без ее ведома и разрешения.
«Такое поведение является незаконным, и Omniva никоим образом не связана с данной политической силой или ее деятельностью. Мы считаем такую практику неприемлемой и неэтичной. Мы незамедлительно предприняли необходимые шаги и передали соответствующим учреждениям всю визуальную информацию о происшествии», — заявили представители компании.
Сотрудники Omniva уже изъяли рекламные материалы из пакомата и приносят извинения клиентам, которые могли получить их вместе со своими отправлениями.
Компания подчеркивает, что строго соблюдает политический нейтралитет и не допускает размещения несанкционированной агитации или других материалов третьих сторон в своей инфраструктуре. Omniva призывает политические силы использовать в агитации только законные методы.