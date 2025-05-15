Медики скорой "вооружаются" газовыми баллончиками и нательными камерами
Для укрепления личной безопасности и защиты работников бригад неотложной медицинской помощи при выполнении вызовов Комиссия по социальным и трудовым вопросам поддержала поправки в Закон об оказании медицинской помощи.
Законопроект предусматривает закрепление за работниками бригад права использовать специальное средство — газовый баллончик — для защиты себя или других лиц от нападения или угрозы нападения. Также предлагается установить, что работник будет использовать индивидуальную нательную камеру в случае, если существует основание полагать, что его жизнь или здоровье могут быть под угрозой. Это предусмотрено для фиксации происходящего и, при необходимости, передачи записи компетентным органам для оценки возможных правонарушений.
Как ранее отмечали представители Службы неотложной медицинской помощи, данные поправки дадут возможность сотрудникам защищать себя в кризисных ситуациях. Несмотря на хорошее сотрудничество с полицией, помощь зачастую требуется незамедлительно.
В аннотации к законопроекту указано, что сотрудники бригад при выполнении вызовов все чаще оказываются в опасных ситуациях из-за агрессивного поведения пациентов или присутствующих лиц. Повседневная практика показывает, что агрессия со стороны пациентов и окружающих носит непредсказуемый характер и может проявляться не только в виде вербальной агрессии (например, оскорбления или угрозы расправы), но и эскалации агрессивного поведения, выливающейся в физические нападения (например, сотрудника ранят, избивают, царапают, запирают, портят его имущество).
Отмечается, что такие нападения наносят серьезный вред здоровью и жизни сотрудников, осложняют выполнение функций Службы неотложной медицинской помощи, а также приводят к финансовым потерям для государства.