Медики скорой "вооружаются" газовыми баллончиками и нательными камерами

Законопроект предусматривает закрепление за работниками бригад права использовать специальное средство — газовый баллончик — для защиты себя или других лиц от нападения или угрозы нападения. Также предлагается установить, что работник будет использовать индивидуальную нательную камеру в случае, если существует основание полагать, что его жизнь или здоровье могут быть под угрозой. Это предусмотрено для фиксации происходящего и, при необходимости, передачи записи компетентным органам для оценки возможных правонарушений.