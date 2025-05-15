Стало известно, кому принадлежит балкон, с которого рижан "приветствует" обнаженная мужская скульптура
9 апреля на балконе одного из самых красивых рижских "югендстильных" зданий на улице Элизабетес появилась весьма провокационная скульптура "Labrīt" ("Доброе утро") работы скульптора Айгара Бикше. Журнал Kas Jauns выяснил, кто является владельцем этого балкона, — оказывается, это известная в Латвии династия архитекторов в трех поколениях.
Здание на Элизабетес, 10B, построенное 122 года назад по проекту Михаила Эйзенштейна, обрело нового "обитателя". Скульптор Бикше поясняет, что новый персонаж — это экспрессивный мужчина, который выходит на балкон и широким жестом приветствует прохожих, восклицая "доброе утро!". Скульптура изготовлена из нержавеющей стали с полированной поверхностью, отражающей окружающий мир. По словам автора, это "образ нового и вечного рижанина", в котором также прослеживаются черты знаменитого кинорежиссера Сергея Эйзенштейна — сына архитектора здания. Таким образом, работа соединяет архитектуру, кино и современную скульптуру.
Однако прохожие, мягко говоря, озадачены этим металлическим, блестящим обнаженным мужским образом, особенно на фоне изящного югендстиля. Мужчина изображен полностью обнаженным, стоящим на балконе, обратив лицо и гениталии к улице, а задняя часть тела видна через стеклянную дверь квартиры.
Кто же хозяин балкона?
Как удалось выяснить журналу Kas Jauns, квартира с балконом принадлежит известному латвийскому архитектору и предпринимателю Марцису Апситису — владельцу сети сантехнических магазинов Komforts, а также члену правления Латвийской теннисной ассоциации. Примерно 25 лет назад он с помощью иностранных инвесторов приобрел это здание, в советское время сильно обветшавшее и превращенное в коммуналки, где тогда жили бывшие офицеры советской армии. Этот дом стал первым зданием югендстиля, попавшим в частные руки, и первым, прошедшим реставрацию в тихом центре Риги.
Для архитектора Апситиса этот проект был важен не только профессионально, но и лично: в этом доме жил его отец — известный архитектор Вайделотис Апситис, наиболее известный по проекту высотки Академии наук, в народе прозванной "тортом ко дню рождения Сталина".
Нам самим еще предстоит привыкнуть к "гостю"
Сын Марциса Апситиса — архитектор Янис Апситис, внук Вайделотиса, рассказал, как возникла идея установить на балконе скульптуру. По его словам, задумка заключалась в том, чтобы спустя 25 лет "молчания" здание наконец-то "ответило" прохожим. Скульптура стала первым новым элементом, добавленным к зданию с момента его восстановления, при этом историческая архитектура не была повреждена. Единственное изменение — исторические балконные перила были укреплены и подняты на 35 см для соответствия нормам безопасности. Сейчас ведутся обсуждения с Инспекцией по охране памятников, но, как отмечает Апситис, это естественный процесс, и они готовы обосновать проект.
Семья еще привыкает к необычному "жильцу", но в целом испытывает положительные эмоции. Проект разрабатывался два года, и для них эта скульптура особенная. Она воспринимается как подарок дому, а не способ самовыражения. В скором времени у здания планируется установить информационную табличку, чтобы прохожие могли узнать, кто автор работы и что она символизирует.
Полная свобода для скульптора
Янис Апситис подчеркивает, что проект — полностью частная инициатива. Скульптору А. Бикше дали полную свободу, предоставив ему только идею, место и финансирование. Образ на балконе — результат творческой интерпретации самого художника.
Таким образом, в центре Риги, на одном из самых известных зданий югендстиля , теперь есть еще один "житель" — современное произведение искусства, которое провоцирует, удивляет и заставляет задуматься.