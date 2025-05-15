Стало известно, кому принадлежит балкон, с которого рижан "приветствует" обнаженная мужская скульптура

Сын Марциса Апситиса — архитектор Янис Апситис, внук Вайделотиса, рассказал, как возникла идея установить на балконе скульптуру. По его словам, задумка заключалась в том, чтобы спустя 25 лет "молчания" здание наконец-то "ответило" прохожим. Скульптура стала первым новым элементом, добавленным к зданию с момента его восстановления, при этом историческая архитектура не была повреждена. Единственное изменение — исторические балконные перила были укреплены и подняты на 35 см для соответствия нормам безопасности. Сейчас ведутся обсуждения с Инспекцией по охране памятников, но, как отмечает Апситис, это естественный процесс, и они готовы обосновать проект.