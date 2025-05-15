Назван ТОП-3 самых аварийных мест Риги: почему ДТП чаще происходят в хорошую погоду?

"На основе анализа большого массива данных видно, что опасные участки в Риге изменились: если в 2023 году чаще всего ДТП происходили на двух участках улицы Яунциема гатве и в Болдерае, то в прошлом году лидерами стали подъезды к Каменному мосту и развязка Славу. В этот список также попала парковка аэропорта, где фиксируется высокая концентрация автомобилей, как и в парковках у торговых центров", — поясняет руководитель отдела оценки рисков и управления продуктами Balcia Ренарс Дунтавс. Он советует быть особенно внимательными в этих местах.