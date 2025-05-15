Назван ТОП-3 самых аварийных мест Риги: почему ДТП чаще происходят в хорошую погоду?
Согласно данным отчета Road Risk Report за 2024 год, доступного в мобильном приложении страховой технологической компании Balcia, самыми аварийными участками Риги стали подъезды к Каменному мосту со стороны Старой Риги, круговая развязка Славу, а также парковка у Рижского аэропорта.
"На основе анализа большого массива данных видно, что опасные участки в Риге изменились: если в 2023 году чаще всего ДТП происходили на двух участках улицы Яунциема гатве и в Болдерае, то в прошлом году лидерами стали подъезды к Каменному мосту и развязка Славу. В этот список также попала парковка аэропорта, где фиксируется высокая концентрация автомобилей, как и в парковках у торговых центров", — поясняет руководитель отдела оценки рисков и управления продуктами Balcia Ренарс Дунтавс. Он советует быть особенно внимательными в этих местах.
Несмотря на распространенное мнение, что аварии чаще происходят при плохой погоде, статистика свидетельствует об обратном — почти три четверти всех ДТП случаются в солнечные и ясные дни. По словам Дунтавса, в такую погоду водители часто теряют бдительность и становятся излишне самоуверенными: "Они недооценивают риски, отвлекаются, едут менее осторожно, чем, скажем, в дождь или в темноте". Исключением остается зима, когда число аварий увеличивается из-за скользких и заснеженных дорог.
Как и в прошлые годы, большинство ДТП регистрируются в часы пик — утром и вечером, когда люди едут на работу и домой. "Плотный трафик, пробки, усталость и стресс способствуют аварийным ситуациям. В такие моменты важно не отвлекаться на телефон, не совершать агрессивных маневров, а сохранять спокойствие и внимание — это лучший способ избежать аварии", — отмечает представитель Ренарс.
Приложение Balcia предоставляет зарегистрированным пользователям возможность проверить уровень дорожной безопасности вблизи места жительства, работы или другой интересующей локации. Данные показывают "черные точки" в радиусе 3 км — участки с наибольшим количеством ДТП, а также статистику по времени суток, тяжести аварий, видам транспорта, погодным условиям и прочее. Это помогает понять, насколько безопасно жить в конкретном районе и где стоит проявлять особую осторожность.
Информация в отчете Road Risk Report формируется на основе данных Центрального статистического управления, Государственной полиции, Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, Бюро страховщиков транспортных средств Латвии, сервиса Weather.com, а также платформ Google, TomTom и Latvijas Valsts ceļi.