В начале следующей недели в Латвии потеплеет, затем вернутся заморозки

В ближайшие сутки в стране продолжатся дожди. В пятницу осадки будут сильнее, чем в четверг, местами возможен мокрый снег, однако в южной части страны осадков будет меньше. В субботу между облаками покажется солнце, возможны лишь кратковременные дожди, но в воскресенье снова ожидаются продолжительные осадки. В течение следующей недели дожди будут время от времени повторяться.