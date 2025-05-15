В начале следующей недели в Латвии потеплеет, затем вернутся заморозки
В начале следующей недели в Латвии ожидается более теплая погода, но к середине недели снова похолодает и вернутся заморозки, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки в стране продолжатся дожди. В пятницу осадки будут сильнее, чем в четверг, местами возможен мокрый снег, однако в южной части страны осадков будет меньше. В субботу между облаками покажется солнце, возможны лишь кратковременные дожди, но в воскресенье снова ожидаются продолжительные осадки. В течение следующей недели дожди будут время от времени повторяться.
В конце текущей недели температура воздуха в основном останется ниже +15°C, однако в начале следующей недели может достичь +20°C.
Согласно текущим прогнозам, в середине следующей недели в Латвию вновь поступит холодный воздух с севера — с 22 по 24 мая по ночам температура местами опустится до 0…–2°C, при этом вблизи поверхности травы заморозки будут наблюдаться во многих районах. После 25 мая, по прогнозам, температура воздуха уже не будет опускаться ниже нуля.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе будет примерно на три градуса ниже нормы, а в последующие недели — около нормы или выше нее.
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