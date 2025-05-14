Женщине за рулем - 87 лет: подробности ДТП в Бабите, где авто повисло на тросах детской площадки

Погодные условия в этот день, возможно, сыграли решающую роль в том, что в инцидент никого, кроме водителя Honda, не оказалось вовлечено. В момент, когда автомобиль буквально влетел в веревочную пирамиду на детской площадке у библиотеки Бабите, на ней, к счастью, никто не играл. Неподалеку работали несколько мужчин, которым невероятно повезло, сообщает «Degpunktā».