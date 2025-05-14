Женщине за рулем - 87 лет: подробности ДТП в Бабите, где авто повисло на тросах детской площадки
Вчера в Бабите местные жители сбежались посмотреть на необычное ДТП: пожилая женщина умудрилась загнать свой автомобиль прямо на одну из конструкций детской площадки. К счастью, ни она, ни другие люди серьезно не пострадали. Поврежден оказался лишь автомобиль и новое оборудование на площадке.
Погодные условия в этот день, возможно, сыграли решающую роль в том, что в инцидент никого, кроме водителя Honda, не оказалось вовлечено. В момент, когда автомобиль буквально влетел в веревочную пирамиду на детской площадке у библиотеки Бабите, на ней, к счастью, никто не играл. Неподалеку работали несколько мужчин, которым невероятно повезло, сообщает «Degpunktā».
Ренарс, представитель LAT Security, рассказывает: «Сказали, что она вроде как затормозила и внезапно пересекла дорогу, проехав через кусты. Автомобиль пронесся буквально в трех метрах от наших сотрудников. Бог уберег, что все закончилось благополучно».
После происшествия на место стали стекаться местные жители. Появились слухи, что машина необычным образом оказалась на детской площадке, вылетев туда с дороги. Люди изучали следы шин на траве и анализировали возможную траекторию движения. Судя по всему, скорость была значительной — Honda пролетела через строительную площадку, находящуюся рядом с дорогой. За рулем находилась пожилая женщина, которой из автомобиля помогли выбраться спасатели.
Спасатель Мартиньш Калванс: «Это действительно нетипичная ситуация — машина висит в воздухе на тросах. Прибыв на место, мы сразу поняли, что нужно стабилизировать автомобиль, чтобы безопасно извлечь женщину. Мы использовали гидравлические инструменты, лестницы и все доступное оборудование, включая лебедки. Так нам удалось безопасно освободить пострадавшую».
На месте находились также медики, которые осмотрели женщину и позволили ей дождаться, пока автомобиль будет опущен из вертикального положения на колеса, чтобы забрать личные вещи. После этого она была доставлена в больницу для медицинского обследования.
Калванс добавил: «К сожалению, нам пришлось немного повредить новое оборудование на площадке, чтобы стабилизировать автомобиль и опустить его на четыре колеса. Это удалось, далее начнутся работы по уборке».
По предварительным данным, у женщины могло внезапно ухудшиться самочувствие за рулем, или же ее способности к вождению были ограничены из-за возраста — водителю 87 лет.