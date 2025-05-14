В Бабите пенсионерка на автомобиле врезалась в детскую игровую площадку

На месте происшествия работали пожарные и спасатели. Автомобиль оказался зажатым внутри детской сетки, предназначенной для лазания, и его положение было нестабильным. В результате инцидента никто не пострадал — ни водитель, ни прохожие, ни дети, которые в момент происшествия могли находиться поблизости.