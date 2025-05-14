Автомобиль Honda съехал с дороги и въехал прямо в игровую зону.
Аварии и происшествия
Вчера 17:03
В Бабите пенсионерка на автомобиле врезалась в детскую игровую площадку
В среду в поселке Бабите произошел необычный дорожный инцидент — автомобиль, управляемый пожилой женщиной, врезался в конструкцию детской игровой площадки. Как сообщили в Государственной полиции, к счастью, обошлось без пострадавших.
По информации полиции, инцидент произошел около 11:00 на улице Лиепу алея, когда водительница 1938 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки Honda, съехала с дороги и въехала прямо в игровую зону, повредив сетчатую конструкцию.
На месте происшествия работали пожарные и спасатели. Автомобиль оказался зажатым внутри детской сетки, предназначенной для лазания, и его положение было нестабильным. В результате инцидента никто не пострадал — ни водитель, ни прохожие, ни дети, которые в момент происшествия могли находиться поблизости.
Полиция сообщила, что женщина не находилась в состоянии алкогольного опьянения, и в данный момент устанавливаются точные обстоятельства случившегося.