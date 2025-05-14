Сотрудники таможни VID пресекли попытку ввоза сотен килограммов героина из России

Должностные лица таможенного управления и управления налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД, VID) в ходе контрольных мероприятий на границе с Россией обнаружили в двух грузовых автомобилях в общей сложности несколько сотен килограммов героина. На основании информации о международных таможенных рисках 14 апреля 2025 года на Гребневский пункт таможенного контроля для проведения углубленного контроля было направлено грузовое транспортное средство, въехавшее в Латвию из России. В соответствии с сопроводительными документами в транспортном средстве перевозился кварцевый песок.