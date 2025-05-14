Getliņi откроет теплицы для гостей и угостит супом от Мартиньша Сирмайса

За вкусные и неожиданные гастрономические сочетания будет отвечать шеф-повар Мартиньш Сирмайс, который проведет мастер-класс по приготовлению томатного супа и вдохновит своими кулинарными шедеврами. В рамках мероприятия пройдут различные активности: викторины с призами, конкурс по готовке, соревнования по быстрой нарезке огурцов, а также испытания на силу и ловкость — например, удержание томатов и поедание их на скорость.