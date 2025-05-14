Getliņi откроет теплицы для гостей и угостит супом от Мартиньша Сирмайса
В субботу, 17 мая, с 12:00 до 16:00 компания Getliņi EKO приглашает на Фестиваль томатов и огурцов — яркий, наполненный вкусами и активностями день для всех желающих.
Посетители мероприятия получат уникальную возможность заглянуть в современную теплицу Getliņi, отправиться на автобусную экскурсию по территории полигона, подняться на гору отходов и ближе познакомиться с происходящим на мусорном полигоне. Вход на фестиваль свободный.
За вкусные и неожиданные гастрономические сочетания будет отвечать шеф-повар Мартиньш Сирмайс, который проведет мастер-класс по приготовлению томатного супа и вдохновит своими кулинарными шедеврами. В рамках мероприятия пройдут различные активности: викторины с призами, конкурс по готовке, соревнования по быстрой нарезке огурцов, а также испытания на силу и ловкость — например, удержание томатов и поедание их на скорость.
За атмосферу будут отвечать ведущий мероприятия Кристиан Карелин, диджей Party Hardy и группа Gapoljeri, которая выступит с живым концертом в 13:30.
Приглашаются все — семьи с детьми, гурманы и каждый, кто хочет провести субботу в позитивной атмосфере, узнать что-то новое и отлично отдохнуть. В течение всего дня будет работать магазин Getliņi, где можно будет приобрести свежие томаты и огурцы прямо от производителя.