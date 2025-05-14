Не доверяют политикам и считают бессмысленным: почему латвийцы игнорируют муниципальные выборы
Полностью уверены в участии в предстоящих муниципальных выборах только 35% избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством рыночных и социальных исследований Latvijas Fakti по заказу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Эти 35% респондентов указали, что точно пойдут голосовать. Еще 38% выразили вероятность, что примут участие в выборах. Тем временем 13% опрошенных признались, что точно не будут участвовать в выборах, а 7% — что, скорее всего, не пойдут. Еще 7% затруднились с ответом.
Чаще всего готовность участвовать в выборах выражали люди старше 45 лет, с высоким уровнем дохода и образования, а также респонденты, в семьях которых есть дети. Среди тех, кто не планирует идти на выборы, 36% указали, что не верят, что голосование что-либо меняет, и считают это бессмысленным. Еще 17% заявили, что политически нейтральны, а 14% — что не доверяют политикам, партиям и правительству.
Более четверти опрошенных отметили, что решение об участии в выборах принимают только за неделю до голосования. Чаще всего это пожилые респонденты и жители Рижского региона. 24% принимают решение за 2–4 недели до выборов, а 35% — еще раньше.
Согласно результатам опроса, большинство общества негативно относится к покупке голосов. В случае, если перед выборами кто-то предложит деньги за голос в пользу конкретного кандидата или списка, большинство респондентов отказались бы от предложения и сообщили бы о нарушении в избирательную комиссию, полицию, СМИ или в соцсетях. В то же время 18% опрошенных признались, что взяли бы деньги или подарки, но проголосовали бы по-своему. Лишь 1% респондентов заявил, что проголосовал бы по требованию — в обмен на вознаграждение.
63% опрошенных однозначно осуждают людей, продающих свои голоса. Еще 12% скорее осуждают. А 10% считают такое поведение не заслуживающим наказания. Наиболее резко покупку голосов осуждают пожилые, латыши, жители сельских районов и люди с низким уровнем дохода.
Муниципальные выборы в Латвии состоятся в начале июня. В предыдущих выборах в 2021 году, в которых, правда, не участвовала Рижская дума, приняли участие 327 950 избирателей — 34,01% от общего числа имеющих право голоса.