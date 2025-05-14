Не доверяют политикам и считают бессмысленным: почему латвийцы игнорируют муниципальные выборы

Согласно результатам опроса, большинство общества негативно относится к покупке голосов. В случае, если перед выборами кто-то предложит деньги за голос в пользу конкретного кандидата или списка, большинство респондентов отказались бы от предложения и сообщили бы о нарушении в избирательную комиссию, полицию, СМИ или в соцсетях. В то же время 18% опрошенных признались, что взяли бы деньги или подарки, но проголосовали бы по-своему. Лишь 1% респондентов заявил, что проголосовал бы по требованию — в обмен на вознаграждение.