В среду по всей стране будет облачно и дождливо

Ночью облака начнут затягивать небо с северо-запада, местами пройдет дождь. Ветер будет слабым. Минимальная температура воздуха составит +1..+7 градусов. Днем ожидаются осадки, меньше всего дождя будет в Курземе, а наиболее сильные осадки прогнозируются вечером в Латгалии. После полудня небо во многих местах начнет проясняться с северо-запада. Ветер будет слабый, западного направления, но начиная с Северной Курземе он сменится на северный и северо-западный. В западной и центральной части страны порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в среду составит +9..+14 градусов.