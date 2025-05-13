VID хочет стать добрее: служба планирует превратить сбор налогов в услугу
Приоритеты Службы государственных доходов (VID) в ближайший период должны быть сосредоточены на более тесном сотрудничестве с предпринимателями, развитии цифровых инструментов, сокращении бюрократии и поддержке экспортирующих компаний — к такому выводу пришли эксперты и представители бизнеса, анализируя роль службы в новой экономической среде.
Генеральный директор VID Байба Шмите-Роке обозначила три основные стратегические направления: «Мы продолжим движение к клиентоориентированной организации, укрепим цифровизацию и проведем внутренние структурные реформы. Наша задача — сделать VID более эффективной, ориентированной на клиента и консультирующей, а также сократить теневую экономику и способствовать честной конкуренции».
Говоря о поддержке экспорта, Шмите-Роке подчеркнула: «Мы внедрили целевые консультации для экспортирующих предприятий. Добились значительных улучшений в сфере возврата НДС — сейчас он осуществляется в среднем за пять дней. Кроме того, мы ввели автоматическое оформление экспортных деклараций для добросовестных клиентов и предоставляем возможность подачи экспортных процедур дистанционно».
Партнер и налоговый эксперт компании BDO Latvia Янис Зелменис положительно оценивает курс VID на модель сотрудничества с предпринимателями и подчеркивает важность укрепления международного имиджа налоговой службы Латвии:
«Приятно удивляет, что отношение VID изменилось — теперь они не "штрафователи", а консультанты. Конечно, предстоит еще поработать над репутацией, ведь восприятие общества меняется медленно. Как предприниматель, я вижу потенциал — почему бы не показать другим странам этот положительный опыт? У Латвии — цифрово развитая, доступная и добросовестная налоговая служба. Это редкость в мировом контексте. Такой опыт может быть использован и для укрепления имиджа страны за рубежом. Кроме того, тот факт, что VID уже сейчас может общаться и на английском языке — это важное преимущество для иностранных предпринимателей».
Представительница компании SitRight Иева Янсоне указала, что латвийский рынок мал, и реальный экспорт часто выходит за пределы Евросоюза: «Здесь нам необходима более активная государственная поддержка, особенно в сфере налогообложения и таможни».
Член правления сельскохозяйственного кооператива LATRAPS Гундар Ружа высоко оценил прогресс VID и призвал пересмотреть ее общественный имидж: «Я вижу в VID партнера по сотрудничеству с прозрачной коммуникацией. Призываю символически подумать о смене бренда — от "полицейского" к "врачу". Такой подход укрепил бы доверие и взаимодействие с бизнесом».
Говоря о налогообложении дистанционной и трансграничной занятости, Шмите-Роке пояснила: «Налогообложение при удаленной работе зависит от определения налогового резидентства. Мы сотрудничаем с другими странами ЕС, чтобы решать такие вопросы точно и юридически корректно».
VID уточняет: «В случае удаленной, трансграничной занятости или найма за рубежом, для применения налогов важно определить, в какой стране должны уплачиваться налоги на рабочую силу. Например, согласно налоговому законодательству Латвии, физическое лицо считается резидентом, если: его задекларированное место жительства находится в Латвии; или он проживает в Латвии не менее 183 дней в течение любого 12-месячного периода, начинающегося или заканчивающегося в налоговом году; или он является гражданином Латвии, работающим за рубежом по заданию правительства Латвии.
Хорошая новость — мы обмениваемся информацией с каждой из стран ЕС, можем ее сопоставить и решать сложные вопросы в сотрудничестве с налоговыми учреждениями других государств».
Также VID продолжает активную работу по сокращению бюрократии и внедрению цифровых решений. Хотя доступность финансирования для IT-систем остается вызовом, службе удается привлекать европейские средства и сотрудничать с предпринимательскими организациями для нахождения практичных и эффективных решений.