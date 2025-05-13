VID хочет стать добрее: служба планирует превратить сбор налогов в услугу

Партнер и налоговый эксперт компании BDO Latvia Янис Зелменис положительно оценивает курс VID на модель сотрудничества с предпринимателями и подчеркивает важность укрепления международного имиджа налоговой службы Латвии:

«Приятно удивляет, что отношение VID изменилось — теперь они не "штрафователи", а консультанты. Конечно, предстоит еще поработать над репутацией, ведь восприятие общества меняется медленно. Как предприниматель, я вижу потенциал — почему бы не показать другим странам этот положительный опыт? У Латвии — цифрово развитая, доступная и добросовестная налоговая служба. Это редкость в мировом контексте. Такой опыт может быть использован и для укрепления имиджа страны за рубежом. Кроме того, тот факт, что VID уже сейчас может общаться и на английском языке — это важное преимущество для иностранных предпринимателей».