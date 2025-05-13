"Серьезно? В какой стране мы живем?" Мать возмущена - сын прыгнул с Каменного моста, а его посадили в изолятор в мокрой одежде

Как рассказала встревоженная женщина в передаче TV3 «Bez Tabu», полицейские усадили ее сына в машину и увезли. «Он прыгнул в Даугаву — вроде как искупаться. Хотел идти домой, но полиция сразу его подозвала, велела ехать с ними. Они затолкали его в машину и посадили в изолятор на 12 часов. Дорогие люди, он же был насквозь мокрый! И в такой одежде просидел все это время. Серьезно? В какой стране мы живем?»