"Серьезно? В какой стране мы живем?" Мать возмущена - сын прыгнул с Каменного моста, а его посадили в изолятор в мокрой одежде
На Пасху в Риге произошел необычный и тревожный инцидент — мужчина в возрасте примерно 30 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одежде прыгнул в реку с Каменного моста. К счастью, он сумел самостоятельно выбраться на берег, где уже находились медики и представители экстренных служб. Мать рассказывает, что сына задержали и прямо в мокрой одежде поместили в изолятор на 12 часов.
Как рассказала встревоженная женщина в передаче TV3 «Bez Tabu», полицейские усадили ее сына в машину и увезли. «Он прыгнул в Даугаву — вроде как искупаться. Хотел идти домой, но полиция сразу его подозвала, велела ехать с ними. Они затолкали его в машину и посадили в изолятор на 12 часов. Дорогие люди, он же был насквозь мокрый! И в такой одежде просидел все это время. Серьезно? В какой стране мы живем?»
Врачи предупреждают о риске переохлаждения
Как пояснил дежурный врач Центра неотложной медицины больницы Страдиня Евгений Кравчук, переохлаждение начинается, когда температура тела опускается до 32–35 °C. «В такой ситуации пострадавший может справиться сам, если своевременно оказана первая помощь. Нужно быстро снять мокрую одежду и обувь, вытереться полотенцем, укрыться сухим одеялом. Если человека помещают в холодное помещение, то, разумеется, согреться он там не сможет».
Объяснение полиции: это была спасательная операция, а не наказание
Руководитель Курземского управления Рижской муниципальной полиции Эдгар Бенсонс-Букшс пояснил, что на месте происшествия были задействованы силы сразу нескольких служб — две бригады муниципальной полиции, Государственная полиция, спасатели и медики.
«Медики осмотрели мужчину, опросили и пришли к выводу, что госпитализация не требуется. Однако человек попытался покинуть место происшествия, и в этой связи был задержан — существовал риск, что он может навредить себе», — отметил Бенсонс-Букшс.
Он подчеркнул, что задержание длилось около двух часов, а не 12, как утверждает мать. За прыжок в Даугаву с моста мужчине был выписан административный штраф в размере 350 евро. Полицейский также признал: у службы, к сожалению, нет в наличии пледов или одеял, чтобы помочь замерзшим.
Куда обращаться за помощью в кризисной ситуации?
В кризисной ситуации жители Латвии могут позвонить на круглосуточную линию помощи Skalbes по телефону 67222922 или 27722292, где можно анонимно поделиться своими переживаниями и получить эмоциональную поддержку от специально обученных специалистов. Также во всем ЕС работает единый номер 116123 — линия экстренной психологической поддержки. Для детей и подростков действует отдельный телефон доверия — 116111.
Национальный центр психического здоровья напоминает: «Если у вас появляются суицидальные мысли, не стесняйтесь говорить об этом с близкими и обязательно обращайтесь за помощью к специалистам — семейному врачу, психиатру, психологу, психотерапевту, сотруднику кризисного центра или социальному работнику».
Общество Saules zīmes проводит группы поддержки для людей с депрессией каждую субботу и воскресенье, а также предлагает частные консультации для пациентов и их близких: тел. 26123019 (с 10:00 до 19:00).