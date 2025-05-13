Nissan понес многомиллиардные убытки: компания закрывает заводы и увольняет 20 тысяч сотрудников
Во вторник японская автомобилестроительная компания Nissan сообщила о крупных убытках по итогам прошедшего финансового года и планах сократить 15% рабочих мест по всему миру.
За финансовый год, завершившийся в марте, Nissan понес убытки в размере 671 миллиарда иен (примерно 4,08 миллиарда евро). Это лишь немного меньше рекордных убытков компании — 684 миллиарда иен, зафиксированных в 1999–2000 годах.
Одновременно компания объявила о ликвидации 20 000 рабочих мест по всему миру и сокращении числа заводов с 17 до 10. Эти меры направлены на снижение расходов на 250 миллиардов иен в следующем фискальном году.
Nissan, как и другие автопроизводители, сталкивается с трудностями в условиях усиливающейся конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей, а также с вызовами, связанными с таможенной политикой США.
В марте Nissan сообщил об отставке генерального директора Макото Утиды, последовавшей после провала переговоров об объединении с Honda.
Напомним, в феврале Nissan и Honda официально подтвердили прекращение переговоров о возможном слиянии. Предполагалось, что объединенная компания могла бы стать третьим по объему продаж автопроизводителем в мире.
По данным японских СМИ, переговоры зашли в тупик после того, как Honda предложила приобрести акции Nissan и сделать его своей дочерней компанией, а не объединяться на равных условиях в рамках нового холдинга.