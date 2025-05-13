"Это борьба за свободу слова и здравый смысл": подана апелляция в ЕСПЧ из-за ограничений русского языка в предвыборный период

Социал-демократическая партия "Согласие" обратилась в ЕСПЧ по поводу языковых ограничений предвыборной агитации в Латвии. Партия считает, что существующий порядок нарушает свободу слова и право на свободные выборы. Партия напоминает, что хотя абсолютное большинство населения Латвии говорит на латышском языке, использование языков меньшинств в предвыборной агитации необходимо - это расширяет доступ к информации, обеспечивает более широкое участие населения и способствует активному политическому диалогу по вопросам местного, национального и европейского значения. По данным 2022 года, русский язык является родным для 37,7% населения Латвии, отмечает "Согласие".