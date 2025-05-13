Придется помокнуть! В ближайшие дни в Латвии ожидаются дожди
В Латвии в ближайшие дни ожидается дождливая и прохладная погода. Циклон принесет осадки с возможными сильными дождями, а температура ночью может опуститься до -2 градусов.
В ближайшие дни в Латвии ожидаются дожди, местами сильные, свидетельствуют последние прогнозы погоды. Начиная со среды погоду будет определять циклон, его влияние может сохраниться до конца недели. В среду утром и в течение дня страну будут пересекать дождевые облака, в четверг в некоторых районах страны пройдут продолжительные дожди, в последующие дни также ожидаются осадки.
Согласно текущим прогнозам, к концу рабочей недели количество осадков превысит 20 миллиметров, а местами может достигнуть 40 миллиметров, что составляет более половины нормы для этого месяца.
Пока невозможно точно прогнозировать, в каких регионах выпадет больше осадков, поскольку прогнозы зависят от силы и направления циклона.
Минимальная температура ночью составит 0...+8 градусов, в четверг может опуститься до -2 градусов, а в ближайшие несколько дней будет не теплее +15 градусов, при этом дневная температура при пасмурной погоде часто будет ниже +10 градусов. Вероятно, и следующая неделя в Латвии будет холоднее нормы.