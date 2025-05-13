Придется помокнуть! В ближайшие дни в Латвии ожидаются дожди

Минимальная температура ночью составит 0...+8 градусов, в четверг может опуститься до -2 градусов, а в ближайшие несколько дней будет не теплее +15 градусов, при этом дневная температура при пасмурной погоде часто будет ниже +10 градусов. Вероятно, и следующая неделя в Латвии будет холоднее нормы.