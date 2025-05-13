Иллюстративное фото.
В Латвии
13 мая 2025 г., 09:03
Во вторник воздух прогреется до +18 градусов
Во вторник в Латвии ожидается переменная облачность без осадков, погода будет довольно солнечной, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха днем поднимется до +14...+18 градусов, но местами на побережье не превысит +11 градусов. Вторник, скорее всего, станет самым теплым днем на этой неделе. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, в Курземе западный ветер.
В Риге день будет сухим и преимущественно солнечным, со слабым или умеренным северным, северо-западным ветром, а максимальная температура ожидается от +11 градусов на севере до +15 градусов на юге.