"За смелость, за силу": в соцсетях президент опубликовал поздравление с Днем матери

"Нет такого языка, на котором можно было бы выразить всю благодарность, которой вы заслуживаете. За смелость, за силу, за то, что вы принимаете то, что ваши любимые люди иногда вас вообще не слушают. За то, что надеетесь, что потом станет легче. Иными словами, за любовь. Спасибо!" - заявил в своем поздравлении глава государства.