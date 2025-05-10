ЛУ расстается с Имантой: на продажу выставлен один из крупнейших участков в районе

«Университет развивает Академический центр в Торнякалнсе, где будет сосредоточена вся учебная и исследовательская инфраструктура. Продажа объекта на Юрмалас гатве — часть этой стратегии, направленной на более эффективное управление ресурсами и повышение конкурентоспособности Латвии в сфере высшего образования и науки. Для новых инвесторов это отличная возможность реализовать устойчивый проект, важный для развития городской среды», — отметил проректор ЛУ по развитию Энно Энце.