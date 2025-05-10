ЛУ расстается с Имантой: на продажу выставлен один из крупнейших участков в районе
Латвийский университет (ЛУ) объявил публичный аукцион на продажу недвижимости по адресу Юрмалас гатве, 76 в Риге — бывшего учебного комплекса университета в районе Иманта общей площадью 7,6 гектара. Этот объект считается одним из самых перспективных для градостроительного развития в этой части Риги и подходит для реализации жилых и смешанных проектов.
«Университет развивает Академический центр в Торнякалнсе, где будет сосредоточена вся учебная и исследовательская инфраструктура. Продажа объекта на Юрмалас гатве — часть этой стратегии, направленной на более эффективное управление ресурсами и повышение конкурентоспособности Латвии в сфере высшего образования и науки. Для новых инвесторов это отличная возможность реализовать устойчивый проект, важный для развития городской среды», — отметил проректор ЛУ по развитию Энно Энце.
Недвижимость расположена в центре Иманты, рядом с парком Анниньмуйжас. Включает участок земли площадью 5,7 га с несколькими зданиями — бывшими корпусами факультетов и общежитием — и прилегающую зону усадьбы и парка площадью 1,9 га с историческим зданием. В общей сложности на территории находятся 10 строений общей площадью 19 291 м². Согласно функциональному зонированию JC2, здесь возможно застроить до 50 000 м².
По словам специалистов отдела доходов от недвижимости ЛУ, подобных участков с готовой застройкой и выгодной локацией в Риге практически нет. Район Анниньмуйжас становится все более востребованным благодаря развитой инфраструктуре, удобному общественному транспорту и широким возможностям для отдыха. Объект по Юрмалас гатве, 76 рассматривается как потенциальное место для масштабного жилого квартала.
Аукцион пройдет с 13 мая по 12 июня на портале электронных торгов. Латвийский университет приглашает всех заинтересованных обратиться за дополнительной информацией.