67 административных дел, 8 задержанных: 9 мая латвийцев наказывали за георгиевские ленты, значки, фейерверки и военные песни
9 мая в Латвии прошло без серьезных инцидентов, однако Государственная полиция зафиксировала 67 административных нарушений и задержала восемь человек. Основные нарушения связаны с использованием запрещенной символики и прославлением военной агрессии.
Заместитель руководителя отдела по общественным связям Государственной полиции Ласма Грейдане отметила, что количество начатых административных процессов еще увеличится, так как пока не проведена оценка возможных нарушений в интернете. В целом, по оценке Государственной полиции и других правоохранительных органов, 9 мая в Латвии прошло без серьезных инцидентов, сказала Грейдане. Полиция продолжает в усиленном режиме следить за общественным порядком и безопасностью.
Возложение цветов на территории Саласпилсского мемориального комплекса (09.05.25)
9 мая у мемориала лагеря в Саласпилсе люди возложили цветы.
Заместитель начальника Государственной полиции, руководитель Главного управления общественного порядка Андрис Зеллис в интервью Латвийскому радио отметил, что в этом году в связи с 9 мая не начато ни одного уголовного дела, тогда как в прошлом году их было три. Примерно в трети случаев наказания за административные нарушения были применены сразу. По словам Зеллиса, большинство нарушений заключалось в использовании в публичном пространстве запрещенной символики, прославляющей военную агрессию и тоталитарные режимы, в том числе за георгиевские ленты в букетах цветов и значки на одежде. В некоторых случаях из автомобилей громко звучали прославляющие военную агрессию песни.
Среди регионов больше всего нарушений зафиксировано в Риге и Латгале. Попыток собраться у бывшего памятника в парке Узварас больше не наблюдается, хотя один человек был оштрафован за то, что пытался возложить цветы в этом месте, рассказал Зеллис.
По словам представителя полиции, виды фиксируемых 9 мая нарушений не меняются годами, но развивается изобретательность людей в создании и использовании запрещенной символики - если раньше такие символы люди рисовали и вырезали из картона, то в последние годы наблюдаются попытки выложить их из свечей в мемориальных местах.
Люди возлагают цветы к месту захоронения в парке Дубровина в Даугавпилсе (09.05.25)
9 мая в Даугавпилсе люди возложили цветы в разрешенных местах, где находятся захоронения павших.
Ранее сообщалось, что вечером 9 мая в Даугавпилсе был задержан мужчина с символикой, прославляющей российскую агрессию. Он пытался скрыться от полиции на велосипеде, к которому были прикреплены нож и бейсбольная бита.
В Балви 9 мая мужчина прикрепил к двери гаража серп, молот и пятиконечную звезду. Указанный атрибут был заметен прохожим, и по факту инцидента был составлен протокол об административном правонарушении, а мужчину немедленно оштрафовали на 300 евро.
Вечером 9 мая в нескольких местах Латвии также было зафиксировано использование пиротехнических изделий, что в этот день запрещено законом. Один из стрелявших фейерверками был пойман в Болдерае. На вопрос сотрудников правоохранительных органов, почему он использовал пиротехнику, несмотря на запрет, мужчина ответил, что отмечает годовщину смерти своей матери. Но и при таком ответе ему не удалось избежать административного производства.