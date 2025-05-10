67 административных дел, 8 задержанных: 9 мая латвийцев наказывали за георгиевские ленты, значки, фейерверки и военные песни

Заместитель начальника Государственной полиции, руководитель Главного управления общественного порядка Андрис Зеллис в интервью Латвийскому радио отметил, что в этом году в связи с 9 мая не начато ни одного уголовного дела, тогда как в прошлом году их было три. Примерно в трети случаев наказания за административные нарушения были применены сразу. По словам Зеллиса, большинство нарушений заключалось в использовании в публичном пространстве запрещенной символики, прославляющей военную агрессию и тоталитарные режимы, в том числе за георгиевские ленты в букетах цветов и значки на одежде. В некоторых случаях из автомобилей громко звучали прославляющие военную агрессию песни.