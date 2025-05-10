"Нам нужно понимать, с кем мы живем по соседству": Латвии советуют последовать примеру Израиля

В телепередаче TV24 «Preses klubs» исполнительный директор Фонда Латвийского университета Зайга Пуце заявила, что Латвии следует ввести обязательную военную службу для всех граждан — по примеру Израиля. По ее мнению, ситуация в сфере обороны требует срочных и решительных действий. Она подчеркнула, что финансирование оборонной сферы в прошлом было недостаточным и предоставлялось лишь под внешним давлением. Пуце поблагодарила администрацию Дональда Трампа за стимулирование стран НАТО, включая Латвию, к выполнению обязательств по военным расходам. «Это нужно было сделать давно. Мы достигли необходимого уровня лишь после давления извне. Хорошо, что хотя бы тогда отреагировали», — отметила она.