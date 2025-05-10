"Нам нужно понимать, с кем мы живем по соседству": Латвии советуют последовать примеру Израиля
В условиях растущих угроз национальной безопасности обсуждается необходимость расширения оборонных мер, включая обязательную военную службу не только для мужчин, но и для женщин.
В телепередаче TV24 «Preses klubs» исполнительный директор Фонда Латвийского университета Зайга Пуце заявила, что Латвии следует ввести обязательную военную службу для всех граждан — по примеру Израиля. По ее мнению, ситуация в сфере обороны требует срочных и решительных действий. Она подчеркнула, что финансирование оборонной сферы в прошлом было недостаточным и предоставлялось лишь под внешним давлением. Пуце поблагодарила администрацию Дональда Трампа за стимулирование стран НАТО, включая Латвию, к выполнению обязательств по военным расходам. «Это нужно было сделать давно. Мы достигли необходимого уровня лишь после давления извне. Хорошо, что хотя бы тогда отреагировали», — отметила она.
Как важнейшую составляющую национальной обороны Пуце выделила именно обязательную службу: «Это еще одна вещь, о которой я даже спорю с друзьями, которые со мной не согласны —
я считаю, что в Латвии должна быть обязательная военная служба для всех. Подобно тому, как это устроено в Израиле. Потому что, на мой взгляд, нам нужно понимать, с кем мы живем по соседству».
Она также добавила, что страны Балтии стали слышимы в европейском контексте, однако подчеркнула необходимость дальнейшего сотрудничества с союзниками. При этом она предостерегла от ложных надежд: уход Путина не означает автоматического исчезновения угроз со стороны России. «Это не будет панацеей — что он умрет, и Россия сразу станет демократической», — заключила Пуце.