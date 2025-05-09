"Жизнь и свобода человека являются неизменными ценностями": Силиня и Ринкевич поздравили с Днем Европы

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также поздравил жителей с Днем Европы, подчеркнув, что безопасный и мощный Евросоюз, способный противостоять различным вызовам - в интересах Латвии. Наша общая обязанность и ответственность - поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии и на пути в Евросоюз, подчеркнул президент.