"Жизнь и свобода человека являются неизменными ценностями": Силиня и Ринкевич поздравили с Днем Европы
Cегодня в Латвии и по всей Европе по традиции отмечается День Европы.
Европа - это наше пространство безопасности, отметила премьер-министр Эвика Силиня, поздравляя жителей с Днем Европы. Она напомнила, что сегодня исполняется 75 лет со дня декларации министра иностранных дел Франции Робера Шумана, заложившей фундамент современного Европейского союза. Главные принципы остаются неизменными - способствовать миру и солидарности в Европе, подчеркнула Силиня.
По словам премьер-министра, она верит в идею Европы - сильной, единой и основанной на ценностях. "Я верю в Европу, где жизнь, свобода человека и международное право являются неизменными ценностями", - подчеркнула политик.
Силиня также отметила, что гордится проделанной Латвией работой и обретенным влиянием в Европе.
🇪🇺 Es ticu Eiropai – stiprai, vienotai un vērtībās balstītai!— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) May 9, 2025
Šodien aprit 75 gadi kopš Roberta Šūmana deklarācijas, kas ielika pamatus mūsdienu Eiropas Savienībai.
🇱🇻🤝🏻🇪🇺 Lepojos ar Latvijas paveikto un ietekmi Eiropā. Mēs aktīvi piedalāmies Eiropas kopīgās drošības politikas… pic.twitter.com/ovYOz76TSS
Президент Латвии Эдгар Ринкевич также поздравил жителей с Днем Европы, подчеркнув, что безопасный и мощный Евросоюз, способный противостоять различным вызовам - в интересах Латвии. Наша общая обязанность и ответственность - поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии и на пути в Евросоюз, подчеркнул президент.