В 2027 году в здании бывшего Rīgas Modes появится то, что понравится молодежи
Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы 8 мая концептуально поддержал решение создать молодежный центр в здании бывшего Rīgas Modes по адресу ул. Бривибас, 49/53. Центр будет предназначен для школьников как место встреч и проведения свободного времени.
«Планируемый молодежный центр на улице Бривибас станет гораздо большим, чем просто местом досуга. Это будет творческое пространство, где молодые люди вместе со специалистами смогут развивать свои таланты, реализовывать идеи и проекты. Здесь рижская молодежь найдет друзей, наставников, возможности для роста и раскрытия потенциала. Это важный шаг на пути к городу, в котором молодежь чувствует, что ее слышат, уважают и ценят», — отметила председатель комитета Лайма Гейкина.
Помимо уже запланированных работ на втором этаже здания, где появятся новые помещения Рижской центральной библиотеки, предложено использовать первый и цокольный этажи (около 600 м²) под молодежный центр.
Комитет поддержал не только создание центра, но и необходимые строительные работы, включая лестницу, ведущую в библиотеку на втором этаже.
В центре планируется задействовать трех работников по делам молодежи. Пространство будет безопасным местом, где подростки смогут общаться, играть в настольные игры, участвовать в тематических активностях, а также получать информацию о мероприятиях и услугах, предназначенных для молодежи. Учитывая необходимость ремонта и адаптации помещений, открытие молодежного центра ожидается в 2027 году.