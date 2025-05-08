В 2027 году в здании бывшего Rīgas Modes появится то, что понравится молодежи

«Планируемый молодежный центр на улице Бривибас станет гораздо большим, чем просто местом досуга. Это будет творческое пространство, где молодые люди вместе со специалистами смогут развивать свои таланты, реализовывать идеи и проекты. Здесь рижская молодежь найдет друзей, наставников, возможности для роста и раскрытия потенциала. Это важный шаг на пути к городу, в котором молодежь чувствует, что ее слышат, уважают и ценят», — отметила председатель комитета Лайма Гейкина.