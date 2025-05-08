В Елгаве - максимальные расходы на безопасность, в Резекне - минимум при высоком уровне преступности

Что касается количества тяжких и особо тяжких преступлений, то в Латвии наблюдается большая разница по регионам. В Огрском крае в 2023 году было зарегистрировано 19,7 тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тыс. жителей, тогда как в Краславском крае их было в шесть раз больше - 119,5. Высокий уровень таких преступлений был также в Валкском крае (97), Аугшдаугавском крае (87), Даугавпилсе (71), Риге (68) и Лудзенском крае (62). В среднем по стране в 2023 году было зарегистрировано 50,7 тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тыс. человек. Сравнительно низкий уровень этих преступлений в 2023 году был в Елгаве, в Тукумсском, Салдусском, Вентспилсском, Кекавском, Южно-Курземском, Вараклянском, Адажском и Талсинском краях.