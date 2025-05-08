В Елгаве - максимальные расходы на безопасность, в Резекне - минимум при высоком уровне преступности
В прошлом году расходы самоуправлений на общественный порядок и безопасность в среднем составили 36,8 евро на одного жителя, свидетельствуют данные Государственной казны о расходах самоуправлений. Самыми крупными расходы на эти цели были в крупнейших городах Латвии и самоуправлениях столичного региона, а меньше всего на эти цели тратили самоуправления Латгале, для которых в целом характерен высокий уровень преступности.
В 2024 году в Латвии произошло в среднем 2,6 пожара на тысячу жителей (без учета поджогов сухой травы). Самый высокий уровень пожаров на тысячу жителей был в Олайнском крае - 3,9, в Аугшдаугавском крае - 3,7 и в Добельском крае - 3,6. Меньше пожаров на одного жителя зарегистрировано в Елгаве и Резекне - 1,9, еще меньше их было в Талсинском, Вараклянском и Марупском краях, пишет Diena.
Что касается количества тяжких и особо тяжких преступлений, то в Латвии наблюдается большая разница по регионам. В Огрском крае в 2023 году было зарегистрировано 19,7 тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тыс. жителей, тогда как в Краславском крае их было в шесть раз больше - 119,5. Высокий уровень таких преступлений был также в Валкском крае (97), Аугшдаугавском крае (87), Даугавпилсе (71), Риге (68) и Лудзенском крае (62). В среднем по стране в 2023 году было зарегистрировано 50,7 тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тыс. человек. Сравнительно низкий уровень этих преступлений в 2023 году был в Елгаве, в Тукумсском, Салдусском, Вентспилсском, Кекавском, Южно-Курземском, Вараклянском, Адажском и Талсинском краях.
Расходы самоуправлений на поддержание общественного порядка и безопасности также значительно различаются по регионам. В 2023 году были самоуправления с очень высоким уровнем преступности, но с очень низкими расходами на безопасность. Например, в Резекне в 2023 году был зарегистрирован самый высокий уровень менее тяжких преступлений на 10 тыс. жителей, однако расходы самоуправления на общественный порядок и безопасность в 2024 году были одними из самых низких - всего 0,165% бюджета. Больше всего на эти цели на одного жителя тратила Елгава - 91,3 евро.