Google решил быть попроще: создана интересная функция для смартфонов, основанная на искусственном интеллекте

Пока инженеры Google решают сложные задачи, в США у компании пытаются отобрать веб-браузер Chrome. Судебные органы считают, что Google не только обладает несправедливым преимуществом на рынке онлайн-поисковиков и связанной с этим рекламы, но и тратит миллиарды долларов на защиту своей монополии.