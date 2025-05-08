Google решил быть попроще: создана интересная функция для смартфонов, основанная на искусственном интеллекте
Теперь владельцы iPhone могут на лету упростить любой запутанный текст: от медицинских терминов до научных статей.
Как сообщает The Verge, система работает так: выделяешь непонятный фрагмент на веб-странице, жмешь Simplify в выпадающем меню - и получаешь переработанный вариант простыми словами.
Инструмент создан лабораторией Google Research и базируется на модели Gemini. Основная цель - сделать технический и профессиональный контент более доступным для широкой аудитории.
В Google признают, что технология еще не идеальна и может ошибаться, но уже сейчас у пользователей "высокий уровень удовлетворенности" от того, как работает упрощение.
Пока что функция работает только на iOS, но Google намекает: в будущем она может появиться и на Android, и в десктопной версии Chrome.
Пока инженеры Google решают сложные задачи, в США у компании пытаются отобрать веб-браузер Chrome. Судебные органы считают, что Google не только обладает несправедливым преимуществом на рынке онлайн-поисковиков и связанной с этим рекламы, но и тратит миллиарды долларов на защиту своей монополии.