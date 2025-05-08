Google решил быть попроще: создана интересная функция для смартфонов, основанная на искусственном интеллекте
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Google решил быть попроще: создана интересная функция для смартфонов, основанная на искусственном интеллекте

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Otkrito.lv

Теперь владельцы iPhone могут на лету упростить любой запутанный текст: от медицинских терминов до научных статей.

Как сообщает The Verge, система работает так: выделяешь непонятный фрагмент на веб-странице, жмешь Simplify в выпадающем меню - и получаешь переработанный вариант простыми словами.

Инструмент создан лабораторией Google Research и базируется на модели Gemini. Основная цель - сделать технический и профессиональный контент более доступным для широкой аудитории.

В Google признают, что технология еще не идеальна и может ошибаться, но уже сейчас у пользователей "высокий уровень удовлетворенности" от того, как работает упрощение. 

Пока что функция работает только на iOS, но Google намекает: в будущем она может появиться и на Android, и в десктопной версии Chrome.

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