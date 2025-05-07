США обратились к Украине с очень странной просьбой. Киев отказался ее рассматривать
Администрация Дональда Трампа в конце января настоятельно призывала Украину принять граждан третьих стран, высланных из США.
Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы, а также источники в Киеве, речь шла о "неопределенном числе" людей.
Как отмечает газета, из документов неясно, как отреагировали официальные лица в Киеве на запрос, переданный высокопоставленным американским дипломатом. Украинский дипломат лишь проинформировал посольство США, что его правительство предоставит ответ после того, как сформулирует свою позицию.
WP также отмечает, что Украина не принимала граждан третьих стран из США и нет никаких признаков того, что она серьезно рассматривала американское предложение. Эта тема даже не дошла до высшего правительственного уровня в Киеве, пишет газета со ссылкой на источники, близкие к властям Украины. Один из собеседников WP в Киеве указал, что ему неизвестно о каких-либо "политических требованиях" Вашингтона в связи с данным запросом.
Газета называет обращение США "странным запросом" к находящейся в состоянии войны стране, выживание которой зависит от американской военной и финансовой поддержки. WP также напоминает, что в Украине нет даже действующего аэропорта ввиду постоянных воздушных атак со стороны РФ.