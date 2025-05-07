США обратились к Украине с очень странной просьбой. Киев отказался ее рассматривать

WP также отмечает, что Украина не принимала граждан третьих стран из США и нет никаких признаков того, что она серьезно рассматривала американское предложение. Эта тема даже не дошла до высшего правительственного уровня в Киеве, пишет газета со ссылкой на источники, близкие к властям Украины. Один из собеседников WP в Киеве указал, что ему неизвестно о каких-либо "политических требованиях" Вашингтона в связи с данным запросом.