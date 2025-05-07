Авиакомпания airBaltic выпустила заявление о правилах перевозки ручной клади
С началом летнего сезона авиаперелетов и ростом числа пассажиров национальная авиакомпания Латвии airBaltic напоминает путешественникам, почему важно соблюдать правила перевозки ручной клади. Соблюдение этих правил способствует безопасным и комфортным поездкам для всех пассажиров.
Правила перевозки ручной клади имеют важное значение для поддержания операционной эффективности. Слишком тяжелые или крупногабаритные сумки могут занимать дополнительное место в багажных отсеках над креслами, замедлять процесс посадки, блокировать проходы и создавать риски для безопасности. Эти проблемы не только доставляют неудобства пассажирам, но и могут вызывать задержки рейсов.
Старший вице-президент airBaltic по вопросам наземных операций и обслуживания клиентов Лаура Вецванаге-Пуките отмечает:
«Наша цель — сделать путешествие каждого пассажира максимально удобным и приятным. Мы призываем пассажиров разумно подойти к сбору багажа, заранее проверить его вес и подготовиться соответствующим образом, особенно если поездка длительная. Это помогает обеспечить равные и комфортные условия для всех».
Пассажиры с билетами Economy BASIC, Economy CLASSIC или Economy FLEX могут за дополнительную плату увеличить допустимый вес ручной клади с 8 до 12 килограммов — при этом количество единиц багажа и разрешенные габариты остаются без изменений. В первые четыре месяца этого года airBaltic зафиксировала значительный рост продаж дополнительных услуг, связанных с багажом: примерно на 30% больше пассажиров выбрали услугу увеличения веса ручной клади, а более чем на 13% выросло количество пассажиров, оформивших зарегистрированный багаж. Это свидетельствует о том, что путешественники все чаще планируют поездки заранее и адаптируют объем багажа в зависимости от продолжительности путешествия или количества личных вещей.
Кроме операционной эффективности, соблюдение правил перевозки багажа способствует и экологической ответственности. Тяжелая или крупногабаритная ручная кладь увеличивает общий вес самолета, что, в свою очередь, приводит к большему расходу топлива и выбросам CO₂. Снижение веса на рейсах помогает сократить расход топлива, а значит, и выбросы углекислого газа. Таким образом, соблюдая правила перевозки, пассажиры способствуют более устойчивым и экологичным авиаперелетам.
airBaltic призывает всех пассажиров заранее ознакомиться с правилами перевозки багажа перед поездкой. Предварительная проверка веса может значительно ускорить процесс посадки и повысить комфорт. Однако, если багаж не соответствует установленным требованиям, авиакомпания оставляет за собой право взимать дополнительную плату до посадки на борт.