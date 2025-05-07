Авиакомпания airBaltic выпустила заявление о правилах перевозки ручной клади

Пассажиры с билетами Economy BASIC, Economy CLASSIC или Economy FLEX могут за дополнительную плату увеличить допустимый вес ручной клади с 8 до 12 килограммов — при этом количество единиц багажа и разрешенные габариты остаются без изменений. В первые четыре месяца этого года airBaltic зафиксировала значительный рост продаж дополнительных услуг, связанных с багажом: примерно на 30% больше пассажиров выбрали услугу увеличения веса ручной клади, а более чем на 13% выросло количество пассажиров, оформивших зарегистрированный багаж. Это свидетельствует о том, что путешественники все чаще планируют поездки заранее и адаптируют объем багажа в зависимости от продолжительности путешествия или количества личных вещей.