В Ватикане начинается конклав по избранию нового папы римского
В среду в Ватикане начинается конклав, на котором будет избран преемник папы Франциска, скончавшегося во второй день Пасхи.
Кардиналы сначала примут участие в торжественной мессе в соборе Святого Петра, а затем соберутся в Сикстинской капелле для участия в голосовании. Право голоса имеют только кардиналы младше 80 лет, однако в консультациях участвуют все кардиналы.
На фоне множества вооруженных конфликтов и затяжных дипломатических кризисов в разных уголках мира, фаворитом на пост Папы считается итальянский кардинал Пьетро Паролин, который при Франциске занимал должность государственного секретаря Ватикана. Среди других возможных кандидатов упоминаются Питер Терксон из Ганы, архиепископ Болоньи Маттео Дзуппи, Роберт Сара из Гвинеи и латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.
Согласно древней традиции, если из дымохода Сикстинской капеллы поднимается черный дым, это означает, что нового Папу еще не избрали. Чтобы получить черный дым, к горящим бюллетеням добавляют смолу. Белый дым — знак того, что избран новый Папа — получается путем сжигания бюллетеней в смеси хлората калия, лактозы и смолы хлороформа.
Напомним, что Франциск, ставший папой в 2013 году, скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.