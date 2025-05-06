В прошлом году Эвика Силиня заработала почти 127 тысяч евро

За работу в правительстве премьер-министр Эвика Силиня в прошлом году заработала 126 943 евро, что на 16,5% больше, чем в 2023 году, когда Государственная канцелярия выплатила ей в виде зарплаты 108 941 евро, свидетельствует обнародованная Службой государственных доходов декларация должностного лица. Прошлый год стал первым полным годом, который Силиня провела на посту премьер-министра. До 14 сентября 2023 года она была министром благосостояния.