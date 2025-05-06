Минздрав разберется с симулянтами: власти ЛР намерены пересмотреть принципы выдачи больничных

По мнению министра, дискуссии о больничных сейчас снова становятся актуальными как для работодателей, так и для сферы образования в связи с посещаемостью школ и экзаменов. Абу Мери указал, что при анализе данных по больничным видно: наиболее частыми причинами их выдачи являются заболевания системы кровообращения, дыхательных путей, эндокринной системы, а также болезни опорно-двигательного аппарата. В то же время все чаще среди причин фигурируют психические расстройства.