Минздрав разберется с симулянтами: власти ЛР намерены пересмотреть принципы выдачи больничных
Возможно, необходимо пересмотреть как диагнозы, так и критерии выдачи больничных листов, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
Комментируя последние данные проверок Инспекции здравоохранения, министр подчеркнул, что в 93% случаев больничные были признаны обоснованно выданными, а в 7% — необоснованно.
«Тем не менее, следует признать, что нормативные акты предусматривают довольно широкий круг случаев, когда по состоянию здоровья пациенту можно выдать больничный лист, поэтому я призову специалистов Министерства здравоохранения еще раз изучить опыт других стран по этому вопросу», — отметил Абу Мери.
По мнению министра, дискуссии о больничных сейчас снова становятся актуальными как для работодателей, так и для сферы образования в связи с посещаемостью школ и экзаменов. Абу Мери указал, что при анализе данных по больничным видно: наиболее частыми причинами их выдачи являются заболевания системы кровообращения, дыхательных путей, эндокринной системы, а также болезни опорно-двигательного аппарата. В то же время все чаще среди причин фигурируют психические расстройства.
В интервью передаче Латвийского телевидения Šodienas jautājums председатель Верховного суда Айгар Струпиш заявил, что больничные в судебных процессах — это настоящая беда. «Когда начинается суд, заболевают все по очереди», — подчеркнул он, добавив, что это давняя проблема. Были попытки решить этот вопрос, но невозможно провести проверку достаточно быстро, потому что «за это время человек уже говорит, что выздоровел».