ФОТО: Рига уже весной начала подготовку к Рождеству

С 2021 года Рижское самоуправление предлагает районным обществам устанавливать срубленные ели к праздникам, чтобы жители могли наряжать их вместе. Однако многие выразили желание видеть в своих районах именно живые деревья. В этом году совместно с SIA Rīgas meži была организована посадка первых семи елей — в местах, предложенных и согласованных с районными сообществами и специалистами самоуправления. «Учитывая пожелания рижан наряжать на Рождество живые, а не срубленные ели, мы посадили их в нескольких районах. Эти рождественские деревья будут радовать жителей Ильгюциемса, Торнякалнса, Бишумуйжи, Румбулы, Юглы и Яунциемса, принося праздничное настроение и в более отдаленные районы столицы», — отметил председатель Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Виестур Зепс.