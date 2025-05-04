В усадьбе Мазъюмправа высажена елка для украшения на Рождество
Территория усадьбы Мазъюмправа обзавелась собственной елкой.
ФОТО: Рига уже весной начала подготовку к Рождеству
Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления этой весной впервые высадил в столичных районах живые ели, которые можно будет украшать на Рождество. Инициатива реализована по просьбе районных обществ — жители выразили желание украшать не срубленные, а живые деревья.
С 2021 года Рижское самоуправление предлагает районным обществам устанавливать срубленные ели к праздникам, чтобы жители могли наряжать их вместе. Однако многие выразили желание видеть в своих районах именно живые деревья. В этом году совместно с SIA Rīgas meži была организована посадка первых семи елей — в местах, предложенных и согласованных с районными сообществами и специалистами самоуправления. «Учитывая пожелания рижан наряжать на Рождество живые, а не срубленные ели, мы посадили их в нескольких районах. Эти рождественские деревья будут радовать жителей Ильгюциемса, Торнякалнса, Бишумуйжи, Румбулы, Юглы и Яунциемса, принося праздничное настроение и в более отдаленные районы столицы», — отметил председатель Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Виестур Зепс.
Одной из таких локаций стала территория усадьбы Мазъюмправа. «Этот комплекс почти такой же древний, как и сама Рига. Мельница — символ движения и связи поколений. Уже три года здесь действует творческий квартал, а сам сад с прудом стал любимым местом встреч жителей, где проходят прогулки, культурные события и праздники», — рассказала глава общества Rīgas Mazjumprava Инесе Грандане.
Ели также были высажены в парке Нордекю, на улице Грамздас, 7, на углу улиц Фрича Бривземниека и Виенибас гатве, на Баускас, 149A, на Малиенас, 60 и Гайленю, 14.